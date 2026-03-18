Оценки уже не работают: преподавательница объяснила, как 'включать' детей, чтобы они хотели учиться

Сегодняшние школьники уже не боятся низких оценок. Полученные за обучение баллы уже не являются таким сильным рычагом влияния, как это было еще лет 15–20 назад.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала украинская преподавательница Ирина Гондюл, которая сейчас проживает в Черногории. По ее мнению, теперь, чтобы дети захотели учиться, нужен другой подход, потому что заставить через оценку не получится.

"Раньше можно было управлять оценкой. Теперь приходится работать с вниманием, интересом и смыслом. И это совсем другая педагогика", – говорит учительница.

Она назвала три шага, которые могут сработать, чтобы дети вовлекались в процесс обучения:

интерес . То есть ребенок должен понимать, зачем это ему;

. То есть ребенок должен понимать, зачем это ему; ощущение собственного движения . Когда ученик видит, что у него что-то начало получаться;

. Когда ученик видит, что у него что-то начало получаться; живое взаимодействие. Когда урок – это не только передача материала, а контакт.

Также педагог напомнила о еще одной важной вещи – это желание учиться. По ее словам, учитель может сделать много, но состояние, когда ребенок хочет получать знания, у каждого ученика формируется по-своему.

