Менее 20% школьников Николаева планирует поступать в местные вузы: как молодежь убегает от безработицы и опасности

Только 19% школьников Николаева планируют поступать в заведения высшего образования в своем городе. Большинство же молодых людей намерено учиться в университетах других городов и за рубежом.

Видео дня

Такие данные показал опрос, проведенный общественной организацией "Потрібні тут", информирует Кorabelov.infо. Всего участие в исследовании приняло 768 респондентов.

Так, 22,5% школьников планируют обучаться в других городах Украины. 12,1% будут поступать в иностранные вузы. 11,6% указали, что их решение будет зависеть от ситуации безопасности в регионе. 34,8% учеников еще не определились со своим выбором.

Одной из главных причин, почему молодежь не планирует оставаться в Николаеве, – нестабильность рынка труда, рост безработицы, нехватка профессиональных кадров и экономическая стагнация.

Кроме того, как указали школьники и родители, качество образования местных вузов не соответствует их ожиданиям, а также ограниченные возможности для трудоустройства по окончании университета. Влияет на выбор и ситуация в регионе.

В то же время, согласно исследованию существует проблема дефицита актуальной информации о потребностях труда в регионе. В связи с этим поступающие выбирают профессии, не отвечающие реальным требованиям рынка. Таким образом, происходит дефицит квалифицированных кадров в востребованных отраслях и переизбыток специалистов в сферах с низким спросом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждый пятый украинец не планирует получать высшее образование после школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!