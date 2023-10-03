Менее 50% учителей математики прошли порог ВНО, с украинским языком ситуация немного лучше

Только 180 украинских преподавателей математики из 447 смогли набрать 60% баллов от максимального количества, чтобы пройти первый этап сертификации. Учителя украинского языка показали несколько лучшие результаты, так что во второй этап попало 398 педагогов из 456 зарегистрированных.

Об этом сообщили в Государственной службе качества образования. Там также отметили, что те преподаватели, которые успешно сдали независимое тестирование, должны получить до 5 октября персональный доступ к форме анкеты самооценки своего педагогического мастерства.

Напомним, еще в августе состоялась регистрация на так называемое "внешнее независимое оценивание (ВНО) для учителей", а уже 9 сентября прошел первый этап сертификации. В нем приняли участие преподаватели математики и украинского языка базового уровня образования. Такие экзамены педагоги сдают в связи с развитием реформы Новой украинской школы.

Видео дня

Первый этап состоял из 90 вопросов в виде тестов и длился три часа. Второй будет состоять из 80 утверждений для учителей математики и 85-ти для украинского языка и литературы.

Суть этих утверждений соответствует тому, какие навыки и умения должны быть у учителей в соответствии с профессиональными стандартами для разных категорий педагогических работников, в частности таких как "Учитель начальных классов общеобразовательного учреждения", "Учитель общеобразовательного учреждения" и "Учитель начального образованию (с дипломом младшего специалиста)".

Важно отметить, что в течение трех рабочих дней после отправки анкеты участники получат графическое отображение своих результатов оценки своих навыков, чтобы планировать свое профессиональное развитие, сообщают в ДСЯО.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что два украинца вошли в рейтинг 50 лучших учителей мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!