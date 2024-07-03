Меньше, чем обещали. В МОН сообщили, кто сможет получить гранты на обучение в 2024 году

Получить гранты на обучение смогут студенты тех специальностей, которые наиболее необходимы государству. На этом заметил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

Он подчеркнул, что в 2024 году государственного дофинансирования поступающих будет меньше, чем предполагалось законом. Однако таким образом планируется опробовать систему, чтобы понять, насколько она популярна. Об этом чиновник рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Грантов будет не столь много, как должно было быть, как предполагалось в законе, но это такой способ испытать эту систему для того, чтобы понять насколько она популярна, насколько это та вещь, которая может направлять некоторых студентов именно в той специальности, которые необходимы для государства", – сказал заместитель Лисового.

Он добавил, что сейчас Министерство образования и науки ожидает постановление Кабинета министров, которое должно обеспечить в ограниченной форме экспериментальное введение грантов. Поэтому некоторые поступающие, не попавшие на бюджетную форму, смогут получить частичное финансирование от государства.

"Например, обучение будет стоить 45-50 тысяч, грант может быть на 15-20 тысяч гривен, которые будут частично дофинансировать этих студентов", – пояснил чиновник.

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