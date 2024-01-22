Артур Пройдаков предложил радикально изменить школьную программу по литературе: меньше книг, право выбора и тема дружбы

Учитель, вошедший в топ-10 лучших в мире, Артур Пройдаков предлагает радикально изменить школьную программу по литературе. В частности, педагог отмечает, что ученикам нужно читать меньше произведений, давать право выбора или изучать тематические произведения, например, о дружбе.

Об этом педагог рассказал в интервью The Ukrainians. По его мнению, лучше совмещать разные жанры, а теорию оставить для филологических факультетов.

"Отказаться от хронологического изучения литературы и выбрать тематическое. Например, читаем произведения о дружбе. Представьте, 9 класс, сентябрь-октябрь – тема дружбы, ноябрь-декабрь – тема гендерного равенства. И вот в контексте равенства читаем "Меланхолический вальс" Кобылянской, Институтку", фрагменты из Симоны де Бовуар, рассказ Оксаны Забужко и еще что-то переводное. Без привязки к терминологии и не погружаясь слишком в теорию, не акцентируемся, романтизм здесь у нас или реализм", – рассказывает Пройдаков.

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Он также объяснил, что детей можно разделять на группы, каждая из которых будет обсуждать выбранное из предложенных произведений и искать связь с жизнью. В частности, приводит в пример и собственный опыт, когда на уроках, обсуждая произведение "Тарас Бульба", общается с детьми о Запорожье, карте боевых действий и конфликте католиков и православных.

"Я показываю фрагмент российского фильма "Тарас Бульба", где герой актера Боярского говорит "Русь Киевская, спасибо тебе", мы с детьми исследуем этот пропагандистский фрагмент, которого нет в тексте Гоголя", – делится педагог.

По его мнению, изменять систему нужно уже сейчас, и в новом учебном году должны быть ответы. Ведь, по словам Пройдакова, когда темы будут отвечать запросам детей, они и в тексты будут смотреть внимательнее.

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