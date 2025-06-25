Меньше практики, больше теории: как изменится базовая общевойсковая подготовка в вузах

В учреждениях высшего образования изменится базовая общевойсковая подготовка. В частности, студенты будут иметь 90 часов теории и 60 часов практики.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передает Укринформ. По его словам, сейчас по закону практическая подготовка предусматривает 210 часов, поэтому это будет изменено.

"Сейчас уже зарегистрированы в Верховной Раде изменения в законодательство, касающиеся военной подготовки студентов. Основным двигателем этих изменений является Офис Президента, поэтому у меня нет сомнения, что это пройдет через Верховную Раду. Сейчас согласно действующему закону есть три кредита (фактически 90 часов обучения) по теоретической подготовке и семь кредитов (210 часов) подготовки практической. Это будет изменено - речь идет о трех кредитах теоретической подготовки и только два кредита практической", — рассказал Винницкий.

Чиновник отметил, что практические занятия будут предусматривать выезды группой на полигон, работу с бригадами "для того, чтобы люди не боялись оружия, научились ориентироваться на местности и получили физическую подготовку". Винницкий подчеркнул, что подготовку будут проходить студенты, достигшие 18 лет, обычно это второкурсники. При этом речь не идет о мобилизационной подготовке.

"Речь идет об очень практических навыках, которые входят в парадигму так называемого национального сопротивления. Чтобы знали, куда идти, как организоваться, что такое рота, что такое бригада и тому подобное. То есть чтобы мы не боялись оружия, а враг знал, что каждый из наших молодых граждан умеет себя защищать при необходимости", – добавил чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будут ли отчислять студентов из вузов за отказ проходить базовую военную подготовку.

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