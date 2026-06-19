'Меня отчислили за полгода до получения диплома!' Студентка КАИ рассказала о вопиющем случае: что на самом деле произошло и как отреагировала Ксения Семенова

Студентка Киевского авиационного института (КАИ) (бывший Национальный авиационный университет (НАУ) по имени Мария заявила, что её отчислили из вуза за полгода до получения диплома. По словам девушки, она узнала об этом, когда пришла забирать бегунок. Она отметила, что не получала никаких предупреждений об отчислении, занимаясь исправлением оценок.

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Об этом Мария рассказала на своей странице в Threads. Когда студентка решила забрать свои документы, в вузе не смогли их найти ни на кафедре, ни в отделе кадров. Впоследствии ей сообщили, что её сертификаты были утеряны, связав это с реорганизацией вуза. При этом переписку с девушкой преподаватели и те, кто был причастен к поиску документов, удалили, а некоторые заблокировали её номер.

После того как ее пост разлетелся по сети, с девушкой связалась ректор КАИ Ксения Семенова, которая попросила Марию прислать свои данные для поиска документов. После этого студентка опубликовала пост, в котором отметила, что её главная цель в том, чтобы забрать свои документы. Кроме того, она подчеркнула, что, обучаясь именно в НАУ, получила негативный опыт, тогда как нынешняя ректор не имеет прямого отношения к сложившейся ситуации.

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Сама же Семенова на своей странице написала, что с 2019 по 2024 год НАУ имел плохую репутацию, которая сейчас настигает КАИ. Однако именно из-за того, что процессы в НАУ были нарушены, правительство приняло решение о его реорганизации. Сейчас же в вузе работает система Digital University, в которой хранятся все оценки, которые студент в конце сессии подписывает, а также инструменты обратной связи. Кроме того, в КАИ работает офис студента, куда можно подать обращение, воспользовавшись электронным адресом.

"Невозможно не знать, что у тебя есть проблемы. Единственное – мы будем продолжать отчислять студентов, которые не учатся. Во-вторых, у нас появилось несколько инструментов для обратной связи – оценки в конце семестра и QR-коды Revisio, чтобы быстро давать отзывы. Мы просматриваем эти обращения. Это влияет на то, будем ли мы продолжать работать с преподавателем. В-третьих, сейчас в КАИ работает "Офис студента". Пока в тестовом режиме через электронную почту. Дальше будут и бот, и всё остальное", – написала Семенова.

По её словам, в июне поступило 97 обращений, причём 79 % запросов решаются в день поступления, остальные – примерно за 30 часов. Поэтому, зная данные Марии, её проблему удалось решить очень быстро.

"А что там Мария и наше злобное желание (по версии тредса) украсть ее школьный аттестат? Мария забрала его сегодня, это было несложно, ей не пришлось ходить по кабинетам. Еще мы сделали ей выписку из приказа об отчислении, которой у нее не было", – добавила ректор.

Она также подчеркнула, что именно благодаря тому, что в вузе произошли изменения, руководительница учебного заведения увидела посты в соцсети и отреагировала на сложившуюся ситуацию.

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