Огласка дала результат: выпускнице из Винницы разрешили пересдать НМТ после скандала с техникой

Выпускница из Винницы Ангелина Диденко получила официальное письмо о пересдаче национального мультипредметного теста (НМТ) на дополнительной сессии. Девушка отметила, что именно благодаря огласке удалось добиться такого результата.

Видео дня

Видео с обращением опубликовала мама абитуриентки Виктория Диденко. Её первый пост, в котором она рассказала о проблемах во время экзамена, сдаваемого её дочерью, набрал миллион просмотров. "Если бы не этот резонанс, мне бы отказали еще в первый день, и я просто потеряла бы год. Эта ситуация доказывает – никогда не опускайте руки. Очень жаль, что детям в нашей стране приходится буквально силой доказывать очевидные вещи. Ответственные лица отрицали сбои и уверяли, что все прошло идеально, хотя другие участники тестирования были готовы лично подтвердить проблемы с техникой", – сказала Ангелина.

Как известно, девушка заявила о технических трудностях во время сдачи НМТ и попросила разрешить ей пройти его еще раз во время дополнительной сессии. Ангелина подробно описала ход экзамена и заверила, что неисправности оборудования существенно повлияли на ее результат.

Главные истории дня

Ангелина — 1 я медалистка, неоднократно побеждала на областном этапе МАН по медицине, занимала призовые места на всеукраинских олимпиадах по биологии и долгое время готовилась к поступлению в медицинский университет. По ее словам, во время НМТ 1 июня она столкнулась с рядом технических проблем, которые не позволили ей нормально выполнять задания. В частности, она пожаловалась, что с первых минут экзамена некорректно работала компьютерная мышь. После обращения к инструктору, по ее словам, ей предложили пользоваться курсором или клавиатурой, однако это затруднило навигацию по тесту и привело к потере времени.

Далее, по словам выпускницы, во время блока по математике возникли проблемы с зависанием компьютера. Она объяснила, что при увеличении масштаба страницы система каждый раз зависала, из-за чего приходилось ждать возобновления работы и терять время на заданиях. Отдельно девушка отметила, что позже, после появления тестовых материалов в открытом доступе, выяснилось, что в одном из математических заданий некорректно отобразился интеграл. По словам Ангелины, это сделало правильное решение невозможным.

Впоследствии она рассказала, что рядом с ней сидела другая участница, которая на видео подтвердила, что у нее были похожие проблемы во время сдачи экзамена. После завершения экзамена Ангелина вместе с мамой Викторией обратились к администрации пункта тестирования и ВРЦОЯО, подав официальное заявление на имя руководителя центра Геннадия Кузьменко. Мать выпускницы зафиксировала реакцию директора на ситуацию, сложившуюся вокруг ее ребенка. Когда они пытались получить объяснения, Кузьменко ответил откровенным пренебрежением, отметив, что ему "на все плевать".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускники Одесской области, сдавшие 8 июня НМТ, оказались в условиях беспрецедентно длительного экзаменационного дня. Из-за серии воздушных тревог отдельные участники провели в экзаменационных центрах более 12 часов, а общественность и педагоги поставили под сомнение равенство условий тестирования и готовность части пунктов НМТ к работе во время войны.

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