'Мне по барабану, я пойду на больничный'. Скандал вокруг выпускницы из Винницы, которая заявила о техническом сбое на НМТ, получил первую победу

Регламентная комиссия регионального центра оценивания качества образования в Виннице поддержала ходатайство участницы национального мультипредметного теста (НМТ) Ангелины Диденко. Девушка требует пересдать экзамен, ведь у нее были проблемы во время сдачи тестирования, которые помешали ей выполнить задание должным образом. Окончательное решение о повторном прохождении НМТ будет принимать центр в Киеве после изучения всех фактов.

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Об этом рассказала мама выпускницы, Виктория Диденко, которая обнародовала видео с обращением Ангелины. Рядом с девочкой сидела другая участница, которая на видео подтвердила, что она имела похожие проблемы во время сдачи экзамена.

"Нам в очередной раз сообщили, что по документам никаких технических сбоев не было. Однако нашелся человек, который сидел рядом со мной во время НМТ и подтвердил на видео, что у него также зависала система, сбрасывались ответы и не работала мышка. Он дал согласие на использование этой записи в качестве доказательства. К сожалению, заслушать его во время заседания мне не позволили", – написала Диденко.

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Напомним, Ангелина заявила о технических трудностях во время сдачи НМТ и попросила дать ей разрешение пройти его еще раз во время дополнительной сессии. Мать девушки Виктория Диденко обнародовала видеообращение дочери в своих соцсетях. В ролике выпускница подробно описывает ход экзамена и утверждает, что неисправности оборудования существенно повлияли на ее результат.

После завершения экзамена Ангелина вместе с мамой Викторией обратились к администрации пункта тестирования и ВРЦОКО, подав официальное заявление на имя главы центра Геннадия Кузьменко. Мать выпускницы зафиксировала реакцию директора на ситуацию, которая сложилась вокруг ее ребенка. Когда они пытались получить объяснения, Кузьменко ответил откровенным пренебрежением, отметив, что ему "по-барабану".

"Обращайтесь куда угодно. Мне по барабану. Я пойду на больничный. Я советовался, консультировался... Направил документы председателю апелляционной комиссии, которая бы рассматривала, можно ли провести через регламент. Она сказала – нет, мы не пропустим! все" – сказал чиновник.

Выпускница уверяет, что во время сдачи НМТ она столкнулась с рядом технических проблем, которые не позволили ей нормально выполнять задания. В частности девушка пожаловалась, что с первых минут экзамена некорректно работала компьютерная мышь. После обращения к инструктору, ей якобы предложили пользоваться бегунком или клавиатурой, однако это усложнило навигацию по тесту и привело к потере времени.

Далее, по словам девушки, во время блока по математике возникли проблемы с зависанием компьютера. Она объяснила, что при увеличении масштаба страницы система каждый раз зависала, из-за чего приходилось ждать восстановления работы и терять время на заданиях. Отдельно она отметила, что позже, после появления тестовых материалов в открытом доступе, выяснилось, что в одном из математических заданий некорректно отобразился интеграл. По словам Ангелины это сделало невозможным правильное решение.

После обнародования жалоб на ситуацию отреагировал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что когда ученик не может пересдать экзамен при наличии объективных проблем, это говорит не об оценке знаний, а об отсутствии справедливых процедур и вопрос требует прямой реакции Министерства образования и науки.

"Одна из участниц, медалистка и призер всеукраинской олимпиады по биологии, сдавала НМТ в условиях технических сбоев. Она отметила, что проблемы начались с первых минут: неисправная мышка, зависание компьютера, некорректное отображение заданий и потеря времени. Несмотря на обращение, проблема во время тестирования не была решена. Возникает простой вопрос: как в таких условиях ребенок вообще должен был сдать экзамен?" – отметил Лубинец.

Также он напомнил и о случае, когда экзамен сдавала учительница истории с 18-летним опытом, получив 183 балла. Педагог обратила внимание на неравномерное распределение заданий и вопросы, выходящие за пределы школьной программы. По ее словам, потери баллов произошли из-за чрезмерного анализа, вызванного большим багажом знаний: опыт заставлял анализировать, сомневаться и проверять ответы.

"И это еще раз подсвечивает проблему НМТ – он часто оценивает не глубину знаний, а способность действовать в жестких временных и алгоритмических рамках. Пока министр образования отмечает, что ученикам, которые не уверены в своей готовности и испытывают стресс из-за теста, стоит рассматривать альтернативу – профессиональное образование, возникает логичный вопрос: это о реформе или об отказе от сложности? Потому что получается парадокс: вместо того чтобы совершенствовать систему оценивания, предлагается более простое решение – если не выдерживаешь НМТ, выбирай другой путь образования", – подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что НМТ все больше выглядит не как инструмент равного доступа к образованию, а как тест на выносливость к системным несовершенствам.

"Четыре предмета подряд. Четыре разные логики мышления. Четыре переключения, которые взрослый мозг не всегда выдерживает без перегрузки – а мы ожидаем этого от подростков, которые только что закончили школу. Результат: мы не измеряем знания – мы измеряем устойчивость к истощению. В теории максимальный результат НМТ – 200 баллов. Но на практике все чаще возникает вопрос, является ли этот предел реально достижимым даже для сильных и хорошо подготовленных участников", – написал Лубинец.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускники Одесской области, которые сдавали 8 июня НМТ, оказались в условиях беспрецедентно длительного экзаменационного дня. Из-за серии воздушных тревог отдельные участники провели в экзаменационных центрах более 12 часов, а общественность и педагоги поставили под сомнение равенство условий тестирования и готовность части пунктов НМТ к работе во время войны.

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