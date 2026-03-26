'Меня уволили из онлайн-школы за воровство'. В сети дискуссия из-за признания молодой учительницы, которая пожаловалась на мизерную оплату

Молодая учительница украинского языка Ангелина пожаловалась на мизерную зарплату, которую она получала работая в онлайн-школе, когда училась в выпускном классе. Педагог указала, что за одно занятие ей платили 150 гривен, тогда как учебное заведение с одного урока имело около 560 гривен в час.

Как рассказала репетитор в заметке в TikTok, некоторые родители предложили ей проводить индивидуальные занятия детям без привлечения школы. Впоследствии у учительницы появилось больше таких учеников, которые отказались от уроков в учебном заведении. Однако одной из мам не понравилась коммуникация педагога и у них возник конфликт. Женщина сообщила администрации школы, что Ангелина "ворует" учеников в заведении, из-за чего ее оттуда уволили.

"Однажды мама моей ученицы предложила мне работать напрямую, не через онлайн-школу. Я сначала подумала, что это какая-то проверка, но все же согласилась. Потом я поняла, что могу предложить это и другим моим ученикам, которых я веду. Ведь это выгоднее и мне и им. Маме одного ученика не понравилось, что я обсуждаю какие-то моменты связанные с уроками не с ней, а с ее сыном, со своим учеником. И она начала это выписывать мне в агрессивной форме и я начала делать так же в ответ. Чтобы мне насолить, она не просто отказалась от занятий со мной, но и дополнительно написала менеджеру этой онлайн-школы о том, что я сделала такую схему с ней и, скорее всего, и с другими учениками. Из-за этого меня уволили", – рассказывает учительница.

Она добавила, что в онлайн-школе не было никаких договоров, где бы указывалось о том, что нельзя переводить учеников к себе. К тому же, педагог убеждена, что так делала не только она, но и ее коллеги, ведь все получали мизерные зарплаты.

Под заметкой украинцы устроили дискуссию. Так, часть из них была удивлена, почему учебное заведение требует за занятия такую сумму, однако уроки проводит неопытный преподаватель. В то же время, некоторые начали защищать онлайн-школу, ведь именно она оплачивает услуги рекламы для того, чтобы найти учеников

"Работала в школах и так не делала потому что понимала, что за таргет/рекламу школа оплачивает средства. Поэтому это действительно как кража, тоже самое что пойти в магазин, забрать сыр и не оплатить. Но сейчас имею свою школу и учителям оплачиваю за урок 80-90% процентов из того, что платит ученик. Хороший преподаватель с опытом за меньше работать не будет, но такие ситуации с "воровством" все же бывают".

"150 гривен, когда урок стоит 560. Опомнитесь люди, если нет договора то она никому ничего не должна, каждый ищет где ему лучше".

Также пользователи сети рассказывали, что часто ученики действительно "ходят" за учителем, выбирая непосредственное обучение. Однако, по мнению значительного количества украинцев, педагог все же несправедливо вела себя по отношению к школе.

"Я работала в трех школах и когда сообщала ученикам, что я увольняюсь ученики и мамы учеников писали мне напрямую и спрашивали можно ли ко мне на личные занятия. Поэтому я считаю, что если ученику лучше так, то можно".

"Это не ваши ученики были, а ученики онлайн школы, поэтому совсем не справедливо по отношению к школе предлагать сотрудничество напрямую. Я своим репетиторам плачу больше, чем получаю сама с одного занятия + даю материалы для работы, то есть, максимально стараюсь обеспечить комфорт, чтобы не было таких ситуаций".

