'Учительница сказала, что я списала, потому что эту тему она не объясняла'. Сеть возмутило оценивание ученицы на контрольной работе по математике

Репетитор по математике Елена Савелюк рассказала случай, произошедший с ее ученицей. Так, она готовила девочку к контрольной работе по теме треугольников. В результате школьница получила за нее 6 баллов. В ответ на вопрос, почему ребенку поставили такую оценку, учительница сказала, что она списала, ведь одно из заданий не объяснялось на уроках .

Когда же школьница отметила, что знает как решать подобные задачи, ее вызвали к доске и после успешного выполнения задания педагог указала, что ученица просто запомнила как это делать. Случаем Савелюк поделилась в заметке в Threads.

"Долго готовились к контрольной по треугольникам, переделали кучу задач. Дети написали контрольную. Результат – 6 баллов. Почему?" Учительница сказала, что я списала, потому что 9 со звездочкой она не объясняла... Я сказала, что знаю, как это делать. Меня вызвали к доске. Я все написала". В ответ: "Ты просто запомнила как это делать", – написала репетитор.

Украинцев возмутила такая реакция учительницы. Они отмечали, что педагог работает не на своем месте, ведь в противном бы случае она похвалила бы ребенка за то, что он знает больше, чем объясняется на уроке. Кроме того, многие делились, что часто преподаватели занижают баллы из-за того, что ученики пропускают уроки. А некоторые удивлялись, для чего на контрольной давать задания, темы которых не проходили во время занятий.

"Моей учительница после контрольной сказала: "Занизили, потому что ты много пропустила". Пропускали мы по уважительным причинам, по здоровью, не только ее предмет, а вообще в школу не ходили. Классный руководитель был в курсе. Но! Мы постоянно выполняли все домашние задания, и готовились к контрольной. Хорошо, я посмотрела ту работу, занизила вроде по факту, но зачем такое говорить?"

"У меня была похожая ситуация. На какой-то контрольной работе по зарубежной литературе, надо было написать мини-сочинение. Учительница сказала что ей так понравилось, что даже добавила 1 балл к максимальным 3 за это задание. Все одноклассники говорили, что я списал. Учительница парировала: такие грамматические конструкции и ошибки не спишешь. До конца жизни буду помнить, эту похвалу".

"А нормальный учитель бы сказала, что отличная работа. И еще и похвалила бы. Потому что ребенок понял больше, чем объяснили".

