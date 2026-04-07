'Меня возненавидят все завучи Украины'. Учительница назвала государственную школу 'злом' и вызвала дискуссию в сети

Молодая учительница Юлия Томенчук раскритиковала государственную школу и вызвала дискуссию в сети. В частности, педагог назвала учебное заведение "злом", где царит "дедовщина", а школьные преподаватели выгорают быстрее, чем получат первую зарплату.

В заметке в TikTok Томенчук подчеркнула, что на молодых учителей "сбрасывают" всю работу, которую не хотят делать старшие коллеги. В то же время, вместо поддержки педагоги получают сплетни о себе и давление от администрации. По словам школьной преподавательницы, молодой специалист должен промолчать и покориться.

"Сейчас меня возненавидят все завучи страны, но государственная школа – это зло. Это не место твоей работы, а место твоего выживания. Первое, из-за чего я уволилась – это дедовщина. Если ты думаешь, что ты придешь, как молодой учитель, и к тебе будут хорошо относиться, ты очень ошибаешься. На тебя сбросят всю работу, которую не хотят делать старшие учителя и просто будут ждать пока ты сломаешься, заваливая тебя какой-то бескорыстной работой. Еще будут тебе указывать, что на твое место 10 желающих и цени то, что имеешь. Вместо поддержки ты получишь сплетни о тебе в учительской и давление от администрации. Как молодой учитель ты должен молчать и повиноваться. А еще, государственная школа полностью убьет в тебе идентичность и ты выгоришь еще быстрее, чем свою мизерную зарплату", – сказала Томенчук.

В комментариях под заметкой коллеги молодого педагога отметили, не во всех учебных заведениях подобная ситуация. В частности, они указывали, что все зависит от людей с которыми приходится работать. В то же время, такие условия могут быть не только в государственной, но и в частной школе. Несмотря на это значительное количество школьных преподавателей делились положительным опытом работы и говорили, что их чаще поддерживают, чем наоборот.

"Ко мне начали относиться с уважением только после того, как мои дети начали занимать призовые места. Второй год работы в школе стал продуктивным и насыщенным. До этого относились нейтрально!"

"Абсолютно не согласна с вами. Все зависит от людей, которые там работают. Хотя я и не завуч".

"Работаю в школе уже третий год, и за это время сложились очень хорошие отношения с коллективом. Мне комфортно работать, и я чувствую поддержку".

"Ну это и в частной школе тоже есть. Все зависит от администрации и коллектива. Лично у меня все это, что вы говорите, но в частной. Все учителя в возрасте 25-40 лет. "Ветеранов" нет, но токсичность на высоте. Зарплата выше, но частная школа ориентирована на "учеников" (деньги их родителей), поэтому в любом конфликте виноват учитель. Конечно это индивидуально в каждом заведении, но идеализировать частника не стоит, это такая же работа "на дядю".

"Не все государственные школы такие. Я пришла в школу после 4 курса и коллектив меня принял хорошо, еще и помогали и поддерживали когда я заканчивала магистратуру".

"Не везде именно так! Поддерживала молодых коллег всегда. И помогала всегда. А вот о порядочности молодежи, которая "вбилась в перышки" тоже нужно поговорить".

