В сети предложили отменить оценки за музыку, рисование и физкультуру в школах: мнения украинцев разделились

Мама школьницы показала рисунки своей дочери, которая учится в 6 классе, и спровоцировала дискуссию в сети. В частности, она обратилась к украинцам с просьбой оценить работы девочки.

Под сообщением в Threads значительное количество пользователей сети указывало на то, что оценки за музыку, рисование и физкультуру нужно отменить. В частности, многие отмечал, что школьникам стоит просто ставить зачтено или не зачтено, или же оценивать творческие старания детей на высший балл.

"Я учитель рисования. И у меня слезы счастья, когда ребенок прикладывает хотя бы 30% усилий, а не надо падать в ноги и умолять, что пожалуйста, хотя бы что-то как-то нарисуй".

"Мне не понятно, кто решает какой предмет оценивать и как? Сын также учится в 6 классе (Львов) уроки Искусство, Трудовое и Физ-ра не оцениваются. Только зачет/не зачет".

"На 12 баллов. Все творческие старания детей должны оцениваться самым высоким баллом".

"Физкультура, рисование, музыка, искусство и подобные дисциплины в школах не должны оцениваться вообще".

В то же время, некоторые указывали, что изобразительное искусство не должно оцениваться в обычной школе, ведь если ребенок приложил усилия, он уже должен получить хорошую оценку. Тогда как некоторые из пользователей сети рассказывали, что дети получали низкие баллы на школьных уроках, тогда как художественные учебные заведения заканчивали с отличием.

"Говорю как недохудожник с образованием. Изобразительное искусство в обычной школе не должно оцениваться. Но если уж система требует оценивания то любая готовая завершенная работа к которой ребенок приложил бы немного усилий оцениваю на 10. А если работа невероятная, по моему субъективному мнению то 12".

"Это еще ничего. Моей племяннице постоянно в школе ставили 6 баллов за рисунки. Причем она училась в художественной школе и закончила ее с отличием".

Несмотря на это, часть украинцев отмечала, что если отменят оценки за уроки за подобные предметы, тогда и не нужно ставить их за математику и другие "важные" дисциплины.

"Ничего себе, а присутствие на математике и подобных "важных предметах", тоже должны оценивались таким образом?"

"Не все дети имеют талант к физике, не все к химии, то почему то, что эти и подобные предметы оценивают никого не смущает?"

"Я за то, чтобы математику не оценивали, химию, потому что мне они не нравились и к ним тоже надо иметь талант. Оценки нужны ученику для того, чтобы правильно выбрать будущую профессию, определиться, к чему у тебя есть наибольшие способности".

