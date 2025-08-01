Меню от Клопотенко введут во Львовской политехнике: сеть взорвалась возмущениями

Во Львовской политехнике хотят усовершенствовать меню в университетской столовой. Так, для этого планируют привлечь ресторатора и шеф-повара Евгения Клопотенко.

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Об этом сообщается на официальной странице Львовской политехники в Facebook. В то же время, украинцы взорвались возмущениями из-за такой инициативы руководства учебного заведения.

"Для любимой многими студентами и преподавателями "Кормушки" начался период перемен. Евгений Клопотенко, известный своим умением превращать даже ежедневные блюда в шедевры, оценил ее работу и вместе с проректором по институциональному развитию Романом Коржем, проректором по социальным вопросам и по управлению инфраструктурой Игорем Гельжинским, директором Студенческой столовой Михаилом Свистуном обсудили варианты ее улучшения", – говорится в сообщении.

Пользователи сети отреагировали, отметив, что меню по его советам уже хватает в школах и садах.

"Как будто нет больше поваров кроме Клопотенко? По его меню дети отказываются питаться в школе, это факт".

"До сих пор было невкусно школьникам. А теперь станет еще и студентам политеха".

"После новаторств Клопотенко дети ни в садиках ни в школах есть не хотят".

"Господи помоги, еще его там не было, ему не хватило того что он спортив все меню в школах и детсадах?"

"Булочки оставьте для работников Политехники, потому что при зарплате 6000 грн/мес. больше ничего не купишь".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Клопотенко поставил на место хейтеров из-за еды в школах и садиках без соли и сахара.

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