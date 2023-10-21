Мэр Харькова объяснил, почему открыть детские сады в метро невозможно

Родители детей дошкольного возраста Харькова обратились к городским властям с просьбой перенести детские сады в метро. Впрочем, гарантировать комфортное пребывание малышей в метрополитене пока невозможно.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов в рамках брифинга 20 октября, пишет Суспільне. Он сказал, что сейчас рассматривается вариант организации уроков для подготовки детей к школе в таком "подземном" формате.

Видео дня

Власти Харькова планируют привлечь детей от 5-ти лет к подготовительным занятиям, которые будут проводиться на каникулах или выходных. Однако чиновники сомневаются в организации стационарного детского садика под землей, особенно на станциях метро. "Есть определенные требования, которые в метро обеспечить не можем", – сказал Игорь Терехов.

Он отметил, что процесс переноса детсадов "под землю" сложнее, чем школ, ведь малыши проводят там больше времени и имеют другие нужды. Городской голова отметил, что в то время, как школьники учатся в одну смену по 3-6 уроков, то детей приводят в садик утром, а забирают в пять часов вечера.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабмин назвал развитие военного образования в Украине приоритетом на ближайшие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!