"Мешка с деньгами нет, но мы придумали механизм": в МОН заинтриговали повышением зарплат воспитателям

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Мешка с деньгами нет, но мы придумали механизм': в МОН заинтриговали повышением зарплат воспитателям

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова сообщила о планах повышения зарплат воспитателям. По ее словам, у образовательного ведомства нет "мешка с деньгами", однако оно работает над другим механизмом, который поможет улучшить ситуацию.

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Об этом чиновница сообщила в интервью LB.ua. По ее словам, дошкольное образование обязательно с пяти лет, поэтому именно с этого периода планировалось ввести субвенцию. Однако этого не успели сделать из-за ковида и полномасштабной войны России против Украины.

"Мешка с деньгами нет, но мы придумали механизм": в МОН заинтриговали повышением зарплат воспитателям

"Я походила по МОНу, нигде не лежит мешок с деньгами. Путем субвенции уже пытались идти. Ее просили и до меня. 30 лет просили. Поскольку дошкольное образование у нас официально обязательно с пяти лет, то шло к тому, что субвенцию должны были ввести с этого возраста. Но потом вошли в ковид, дальше полномасштабная война – и не успели это сделать. И в таком стандартном понимании мы субвенцию не получим и в этом году. Но придумали другой механизм",сказала Коновалова.

Она отметила, что планируется поднять тарифные коэффициенты с 1,8 до 2,17. Таким образом, воспитатели либо будут получать больше за ту же работу, либо же будет вводиться дополнительная ставка на смену, либо сокращаться режим работы группы.

Кроме того, Министерство образования и науки планирует повысить разряды музработникам и физработникам. По словам чиновницы, в стране не хватает пяти тысяч воспитателей, в первую очередь из-за низких зарплат. Кроме того, в сады не идет работать молодежь, поэтому средний возраст воспитателя составляет более 54 лет.

"Мешка с деньгами нет, но мы придумали механизм": в МОН заинтриговали повышением зарплат воспитателям

"У нас 101 тыс. воспитателей. А вакантных ставок 5489. То есть пять тысяч воспитателей не хватает, и это много. Но да, вопрос в том, почему именно их не хватает. Первая очевидная причина – маленькие зарплаты. И поэтому, к сожалению, новые не приходят. Очень мало молодежи выбирает эту профессию. Три года тому назад средний возраст воспитателя был 54 года. Поэтому, думаю, сейчас уже 54 плюс три",добавляет чиновница.

По ее словам, молодые работники лишены многих доплат, которые имеют воспитатели с опытом.

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