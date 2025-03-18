'Мешка с деньгами нет, но мы придумали механизм': в МОН заинтриговали повышением зарплат воспитателям

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова сообщила о планах повышения зарплат воспитателям. По ее словам, у образовательного ведомства нет "мешка с деньгами", однако оно работает над другим механизмом, который поможет улучшить ситуацию.

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Об этом чиновница сообщила в интервью LB.ua. По ее словам, дошкольное образование обязательно с пяти лет, поэтому именно с этого периода планировалось ввести субвенцию. Однако этого не успели сделать из-за ковида и полномасштабной войны России против Украины.

"Я походила по МОНу, нигде не лежит мешок с деньгами. Путем субвенции уже пытались идти. Ее просили и до меня. 30 лет просили. Поскольку дошкольное образование у нас официально обязательно с пяти лет, то шло к тому, что субвенцию должны были ввести с этого возраста. Но потом вошли в ковид, дальше полномасштабная война – и не успели это сделать. И в таком стандартном понимании мы субвенцию не получим и в этом году. Но придумали другой механизм", – сказала Коновалова.

Она отметила, что планируется поднять тарифные коэффициенты с 1,8 до 2,17. Таким образом, воспитатели либо будут получать больше за ту же работу, либо же будет вводиться дополнительная ставка на смену, либо сокращаться режим работы группы.

Кроме того, Министерство образования и науки планирует повысить разряды музработникам и физработникам. По словам чиновницы, в стране не хватает пяти тысяч воспитателей, в первую очередь из-за низких зарплат. Кроме того, в сады не идет работать молодежь, поэтому средний возраст воспитателя составляет более 54 лет.

"У нас 101 тыс. воспитателей. А вакантных ставок 5489. То есть пять тысяч воспитателей не хватает, и это много. Но да, вопрос в том, почему именно их не хватает. Первая очевидная причина – маленькие зарплаты. И поэтому, к сожалению, новые не приходят. Очень мало молодежи выбирает эту профессию. Три года тому назад средний возраст воспитателя был 54 года. Поэтому, думаю, сейчас уже 54 плюс три", – добавляет чиновница.

По ее словам, молодые работники лишены многих доплат, которые имеют воспитатели с опытом.

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