''Мешканці'' или ''жителі''? Как правильно сказать на украинском, чтобы не напутать

В современном украинском языке слова "житель" и "мешканець" часто употребляются как взаимозаменяемые. Особенно когда речь идет о людях, живущих в определенном населенном пункте.

Видео дня

Однако правильно ли это – различаются даже мнения филологов. Поэтому, "мешканець" города или "житель" города – как сказать на украинском, читайте в материале OBOZ.UA.

Языковед и автор проекта "Правильно українською" Ольга Багний считает, что эти слова путать не стоит. По ее словам, мешканець – это тот, кто живет в доме, а житель – это тот, кто живет в конкретной стране и городе. Об этом она говорит в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

А вот филолог Александр Авраменко называет эти слова синонимами и их можно употреблять в обоих значениях.

"Обоими словами можно обозначить и тех, кто живет в каком-то городе, и тех, кто в квартире или доме", – говорит он в своем видео на YouTube-канале. Однако также добавляет, что каждое из этих слов все же имеет свои оттенки.

"Хочу дать такой совет: с населенными пунктами и странами лучше употреблять украинское слово "жителі", а когда речь идет о жилье, то использовать заимствованное из польского языка слово "мешканець"", – говорит эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница украинского языка назвала 10 самых сложных ударений на НМТ-2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!