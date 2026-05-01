'Место мистики и конспирологии'. Учитель географии раскрыл интересные факты об украинском Стоунхендже

Учитель географии Андрей Уткин рассказал интересные факты о Мавринской площади на Днепропетровщине, которую часто называют украинским Стоунхенджем. По словам педагога, древний курган бронзового века раскопали казаки, чтобы добыть селитру на порох.

Несмотря на то, что место считают мистическим и конспирологическим, земляные холмы представляют из себя обычные отвалы грунта. Об этом Андрей рассказал в заметке в Threads. Он отмечает, что сооружение является уникальным объектом нашего прошлого и его нужно сохранить.

"Мавринский майдан на Днепропетровщине. Когда смотришь на него сверху, кажется, что посреди степи раскинул свои мацаки огромный земляной спрут или паук, или невесть что еще. Это место мистики и конспирологии, хотя, как по мне ничего там паранормального нет, а есть древний курган бронзового века, который раскопали казаки, чтобы селитру на порох добыть. А эти земляные холмы, это обычные отвалы грунта", – пишет педагог.

"Есть идея, что это на самом деле горизонтальная обсерватория – аналог британского Стоунхенджа. Потому что в дни равноденствия и солнцестояния солнце садится точно в разрывы между его валами, работая как гигантский календарь. В середине сооружения относительно тихо, а после дождя вода не задерживается еще и деревья на самой площади не очень растут. Но чем бы это сооружение ни было, оно является уникальным объектом нашего прошлого и его нужно сохранить", – добавляет он.

Что известно о Мавринском майдане

Решением Днепропетровского облисполкома №424 от 19.11.1990 года сооружение занесено в каталог археологических памятников местного значения. По некоторым предположениям это – древний храм-обсерватория построен 8600 лет назад. Археологи такие сооружения считают казацкими селитроварнями. Есть также версия, что это остатки жертвенника или обсерватории древней Аратты (страна, описанная в шумерской мифологии).

Площадь имеет диаметр центральной чаши почти 60 метров, глубина ее составляет около 10 метров, а длина – 65. Площадь составляет 5,5 гектаров.

