Учитель географии поразил сеть интересным фактом о Бориславе: почему город на Львовщине называли 'галицким Эльдорадо'

Учитель географии из Киева Андрей Уткин поделился интересным фактом о городе Борислав на Львовщине. Так, по словам педагога, в XIX веке он был настоящим "галицким Эльдорадо" из-за безумной нефтяной лихорадки.

В заметке в Threads господин Андрей объясняет, что в то время только Борислав давал 5% добычи нефти и занимал третье место в мире и первое в Европе по этому показателю. Сейчас 5% полезного ископаемого имеет весь Китай. Кроме того, из местной нефти впервые добыли керосин для первой керосиновой лампы.

Также в городе самое большое количество озокерита (природный углеводород нефтяного происхождения, напоминающий воск, имеет темно-коричневый или черный цвет и запах керосина) в мире. Из него делают изоляцию, кремы, мази и вазелин.

Сеть поразила такая информация. В то же время, жители Борислава поделились и другими интересностями. Так, например, город называли "Галицкая Калифорния", а из-за тяжелого труда рабочих и шахтеров Иван Франко написал "Бориславские рассказы" и произведение "Борислав смеется".

"Именно в Бориславе Иоганн Зег создал свою аптеку, еще здесь часто бывал известный пивовар Роберт Домс. В нашем храме Св. Анны собрано наибольшее во всей Европе количество мощей святых. Здесь родился военный деятель Роман Дашкевич. 2022 году Борислав посетила даже Анджелина Джоли, а вы еще нет", – рассказала жительница Марта Яценко.

