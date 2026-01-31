'Украинский язык самый милый, Ивась любит Украину'. В сети показали букварик, изданный в Канаде в 1940 году

Издательство Durvile Publications показало букварь "Первая книжечка", который использовали в школах Канады, чтобы помочь детям-переселенцам из Украины научиться читать. Он рассчитан на детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Видео дня

Впервые букварь был издан в 1932 году в Украине братьями Василиями в Жолкве близ Львова. Впоследствии издательство сообщило о переиздании учебника в 2022 году и работало с версией 1940 года. В пособии появился перевод на английский язык.

Кроме букв алфавита и иллюстраций, книга содержит притчи, стихи украинского писателя Тараса Шевченко и других.

"Этот букварь сделал жизненно важный вклад в учебную программу для канадско-украинских детей в школах прерий. Кроме азбуки и замечательных иллюстраций, в книге есть волшебные притчи и стихи легендарного украинского писателя Тараса Шевченко и других", – отметили в издательстве.

Над переводом с украинского работали Магда Строинская и Владимир Шиба. Средства с предзаказов пойдут в Канадско-украинский фонд, который передаст их Украинскому гуманитарному фонду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что исследование назвало новый горячий тренд среди хобби в 2026 году: гаджеты отстают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!