Вниманию родителей. Исследование назвало новый горячий тренд среди хобби в 2026 году: гаджеты отстают

Чтение станет новым горячим трендом среди хобби в 2026 году, поскольку нецифровые развлечения возвращаются. Опрос 2000 участников выявил 50 самых популярных увлечений на следующий год.

Книги переживают возрождение, чтение занимает первое место в списке и дополняет хобби творческого письма и прослушивания аудиокниг, заняв девятое и одиннадцатое места. Среди тех, кто хочет найти новое хобби, 30% указывают в качестве причины желание проявить свое творчество, 35% хотят научиться новым навыкам, а 28% надеются эффективно использовать свое свободное время. Об этом сообщает издание Ехргеѕѕ.

34% респондентов предпочитают расслабиться в конце дня с помощью творческого хобби. 24% ищут что-то, что поможет им отвлечься, но нехватка свободного времени часто мешает людям это делать.

11% выбрали свое хобби, исходя из того, могут ли они заниматься им во время поездок на работу или других поездок в свободное время, чтобы сделать его частью своей рутины.

Пятая часть респондентов утверждает, что их жизнь настолько насыщена, что путешествия дают им возможность уделять время своим хобби.

Поколение Z планирует заняться осознанными занятиями, такими как шитье, вязание крючком и раскрашивание, больше, чем любая другая возрастная группа. В то время как миллениалы больше всего склонны возвращаться к классическим занятиям, таким как вязание, шахматы и настольные игры.

