Вниманию родителей. Исследование назвало новый горячий тренд среди хобби в 2026 году: гаджеты отстают

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,2 т.
Вниманию родителей. Исследование назвало новый горячий тренд среди хобби в 2026 году: гаджеты отстают

Чтение станет новым горячим трендом среди хобби в 2026 году, поскольку нецифровые развлечения возвращаются. Опрос 2000 участников выявил 50 самых популярных увлечений на следующий год.

Видео дня

Книги переживают возрождение, чтение занимает первое место в списке и дополняет хобби творческого письма и прослушивания аудиокниг, заняв девятое и одиннадцатое места. Среди тех, кто хочет найти новое хобби, 30% указывают в качестве причины желание проявить свое творчество, 35% хотят научиться новым навыкам, а 28% надеются эффективно использовать свое свободное время. Об этом сообщает издание Ехргеѕѕ.

Вниманию родителей. Исследование назвало новый горячий тренд среди хобби в 2026 году: гаджеты отстают

34% респондентов предпочитают расслабиться в конце дня с помощью творческого хобби. 24% ищут что-то, что поможет им отвлечься, но нехватка свободного времени часто мешает людям это делать.

11% выбрали свое хобби, исходя из того, могут ли они заниматься им во время поездок на работу или других поездок в свободное время, чтобы сделать его частью своей рутины.

Пятая часть респондентов утверждает, что их жизнь настолько насыщена, что путешествия дают им возможность уделять время своим хобби.

Вниманию родителей. Исследование назвало новый горячий тренд среди хобби в 2026 году: гаджеты отстают

Поколение Z планирует заняться осознанными занятиями, такими как шитье, вязание крючком и раскрашивание, больше, чем любая другая возрастная группа. В то время как миллениалы больше всего склонны возвращаться к классическим занятиям, таким как вязание, шахматы и настольные игры.

Вниманию родителей. Исследование назвало новый горячий тренд среди хобби в 2026 году: гаджеты отстают
Вниманию родителей. Исследование назвало новый горячий тренд среди хобби в 2026 году: гаджеты отстают

Ранее OBOZ.UA рассказывал об исследовании, которое показало, что дети 5-7 лет больше верят неправильной информации от мужчин, чем точной информации от женщин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!