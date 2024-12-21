"Метод бабочки". Как научить детей добавлять и вычитать дроби с разными знаменателями

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Метод бабочки'. Как научить детей добавлять и вычитать дроби с разными знаменателями

Добавление и вычитание дробей с разными знаменателями часто вызывает трудности у школьников. В этом вопросе им может помочь простой и понятный способ – метод бабочки. Эта методика получила такое название благодаря своему схематическому построению: выполняемые действия напоминают форму крыльев бабочки.

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Учительница математики и информатики Наталья Река рассказала, как легко и просто добавить или отнять дроби. Благодаря методу бабочки детям визуально легче воспринимать работу с дробями и выполнять уравнения.

"Метод бабочки". Как научить детей добавлять и вычитать дроби с разными знаменателями

Сначала рисуется первый лепесток, в который входит из первой дроби числитель, а из второй – знаменатель. Эти числа нужно будет перемножить. Так что в первый усик пишется произведение двух чисел.

"Метод бабочки". Как научить детей добавлять и вычитать дроби с разными знаменателями

Далее нужно нарисовать второй лепесток бабочки, в который входит знаменатель первой дроби и числитель второй. Во второй усик пишется произведение этих чисел.

"Метод бабочки". Как научить детей добавлять и вычитать дроби с разными знаменателями

Так как между дробями стоит знак плюс, соответственно их нужно прибавить. Для того чтобы найти общий знаменатель, нужно умножить знаменатели из двух дробей. В общем знаменателе действует умножение, в общем числителе – сложение.

"Метод бабочки". Как научить детей добавлять и вычитать дроби с разными знаменателями

Такое же правило действует и до вычитания дробей, однако вместо добавления числителей нужно выполнить вычитание. В то же время, знаменатели умножаются таким же способом.

"Метод бабочки". Как научить детей добавлять и вычитать дроби с разными знаменателями

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