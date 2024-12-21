'Метод бабочки'. Как научить детей добавлять и вычитать дроби с разными знаменателями

Добавление и вычитание дробей с разными знаменателями часто вызывает трудности у школьников. В этом вопросе им может помочь простой и понятный способ – метод бабочки. Эта методика получила такое название благодаря своему схематическому построению: выполняемые действия напоминают форму крыльев бабочки.

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Учительница математики и информатики Наталья Река рассказала, как легко и просто добавить или отнять дроби. Благодаря методу бабочки детям визуально легче воспринимать работу с дробями и выполнять уравнения.

Сначала рисуется первый лепесток, в который входит из первой дроби числитель, а из второй – знаменатель. Эти числа нужно будет перемножить. Так что в первый усик пишется произведение двух чисел.

Далее нужно нарисовать второй лепесток бабочки, в который входит знаменатель первой дроби и числитель второй. Во второй усик пишется произведение этих чисел.

Так как между дробями стоит знак плюс, соответственно их нужно прибавить. Для того чтобы найти общий знаменатель, нужно умножить знаменатели из двух дробей. В общем знаменателе действует умножение, в общем числителе – сложение.

Такое же правило действует и до вычитания дробей, однако вместо добавления числителей нужно выполнить вычитание. В то же время, знаменатели умножаются таким же способом.

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