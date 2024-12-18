'Учите мозг новому'. Психиатр объяснил, зачем физика и математика будущим медикам

Будущие врачи, изучающие физику и математику, несмотря на то что они не будут ее использовать, тренируют свою логику и работу мозга. Таким образом создаются новые нейронные сети, и специалисты становятся более эффективными в своей профессии.

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Этом отмечает психиатр, доктор медицинских наук Олег Чабан в интервью Онлайн Терапия. Он советует поступающим заниматься тем, что идет в противоречие с их будущей профессией.

"Я всем рекомендую – занимайтесь тем, что идет в противоречие к будущей профессии. Потому что вы начинаете обучать свои мозги создавать новые нейронные сети, вы становитесь в своей профессии более эффективными, чем тот, кто заточен лишь узко на технически профессиональные знания", – объясняет специалист.

"Поэтому инженеру я бы всегда рекомендовал занимайся поэзией, рисуй, изучай какие-то вещи, которые казалось бы ни при чем, слушай Роберта Сапольски: "Как работает твой мозг" и др. Ты будешь эффективен в инженерии. Так же врач, изучающий физику, математику, которую он не будет использовать, дрессирует логику работы своего мозга. Симптом, синдром, синдромокомплекс, дифференциальная диагностика, нозология, лечение, реабилитация – эту сеть", – добавляет он.

Напомним, Чабан также рассказывал, что для того, чтобы не отупеть, нужно ежедневно читать не менее 50 страниц. Он отмечает, что мозги читающих людей работают совсем по-другому. Кроме того, специалист уверяет, что литература может быть разной, главное – ежедневно придерживаться такого правила.

По его словам, сейчас люди все больше пользуются быстрой информацией, а также картинками. В частности, вместо того, чтобы полноценно прочитать какую-то книгу, они ищут ее краткое изложение или вообще смотрят видео. Таким образом запросы не идут на логическую длительную информацию в виде литературы. Это одна из причин, почему в мире снижается уровень IQ у людей, объясняет эксперт.

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