Память и образование детей под угрозой: ученые объяснили, как отмирает мозг из-за пролистывания ленты в Instagram и TikTok

У детей, бесконечно листающих ленты в Instagram и TikTok, уменьшаются воспоминания, концентрация внимания и отмирает мозг. Кроме того, как отмечает национальный советник по управлению здоровыми устройствами доктор Дон Грант, создатели социальных сетей сделали такие алгоритмы, которые влияют на нашу лимбическую систему, равно как и игровые автоматы.

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Об этом ученый рассказал в интервью Foxnews. Он часто слышит от детей, что они тратят вечером по восемь часов на просмотр видео в соцсетях. Однако если их спросить, запомнили ли они что-нибудь из этого, их ответ будет отрицательным. Кроме того, это также нарушает гигиену сна.

"Вещество нашего мозга уменьшается, наши воспоминания уменьшаются и наша концентрация внимания уменьшается. Меня волнует память. Меня волнует образование. Дети тратят восемь часов на прокрутку и просмотр видео, что "нарушает их гигиену сна". И я спрашиваю: "Хорошо, можете ли вы рассказать мне одно видео, которое вы помните?". У меня еще не было ни одного ребенка, который действительно мог бы запомнить все, что он видел" – рассказал Грант.

Эксперт дал несколько советов, как не застрять в водовороте бесконечных и бездонных видео, особенно в отношении детей. К примеру, можно выделять 80% времени на значимый и важный контент, а 20% на развлечения. Кроме того, у людей не должно возникнуть страха, что они пропустят что-то важное, из-за чего они пытаются оставаться онлайн постоянно.

"Для цифровой гигиены можете установить ограничения, заблокировать доступ. Установите свободные от техники часы и зоны в вашем доме, особенно для семей. Выйдите на улицу, подвигайтесь, поиграйте в игры для запоминания, интеллектуально сложные или обучающие", – советует специалист.

Эксперт также поощряет взрослых задавать несколько вопросов после просмотра видео, чтобы помочь оценить качество потраченного времени. По его словам, существует опасность виртуальной жизни и того, как дети и взрослые используют свободное время.

Просмотр видео в Instagram и TikTok также влияет на концентрацию внимания и мотивацию. Об этом рассказывает поведенческий нейробиолог Кира Бобинет. По ее словам, определенная часть мозга, которая называется хабенулом, участвует в важных функциях, включая мотивацию и принятие решений.

Тем не менее, она отвечает за бесконечное пролистывание лент в социальных сетях. Когда она активна, вместо того, чтобы заниматься внешними делами, дети и взрослые пытаются отвлечься на просмотр видео.

Процесс "залипания" в соцсетях в этом году получил название "гниения мозга" (brain rot – оригинал), сообщает BBC. Термин отражает беспокойство влиянием потребления чрезмерного количества низкокачественного онлайн-контента, особенно в соцсетях. С 2023 по 2024 год частота его использования выросла на 230%.

"Гниением мозга" называют мнимое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, в основном вследствие чрезмерного потребления тривиальной или несложной информации. Этот термин указывает на одну из предполагаемых опасностей виртуальной жизни и о том, как люди используют свое свободное время.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, сколько времени дети могут проводить перед экранами.

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