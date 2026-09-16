Мэттью Макконахи объяснил, почему не разрешал сыну пользоваться соцсетями до 15 лет: это же ждет и его дочь

Актер Мэттью Макконахи, когда его сын Леви, которому тогда было всего 12 лет, захотел зарегистрироваться в соцсетях, отказал ему в этой просьбе. В конце концов семья пришла к соглашению только тогда, когда Леви исполнилось 15 лет.

Как Макконахи и его жена Камила Альвес решили вопрос об использовании детьми социальных сетей, рассказало издание Times of India. О своем решении актер сообщил во время одного из американских телешоу в 2023 году.

По словам Макконахи, сын просил разрешения несколько лет подряд. "О, он задумывался об этом очень рано: наверное, в 12, точно в 13 и 14 лет. Но мы подождали, пока ему исполнится 15", — поделился актер.

Прежде чем дать парню добро, семья взвесила все плюсы и минусы. "Мы пытались оценить все возможные риски и преимущества. Конечно, это не то же самое, что отправить ребенка учиться в колледж, но ты все равно выпускаешь его в мир, полный незнакомцев", – рассказал Макконахи о своих опасениях.

Совет, который звездный отец дал своему сыну, заслуживает особого внимания: "Главное, что я ему сказал: „Живи своей полноценной жизнью, Леви. И если ты делаешь что-то такое, чем действительно стоит поделиться, – поделись"".

Макконахи признался, что не хотел, чтобы сын начинал свой день с мыслей о новом контенте. "Не нужно каждое утро просыпаться с мыслью: „А что бы такого сделать, чтобы выложить в сеть?" Это не жизнь", – подчеркнул он. Актер также добавил, что они регулярно обсуждают такие вещи с детьми, поскольку стараются ориентироваться на их потребности и взросление. Такой подход он назвал движением за теми, кого они с Альвес воспитывают.

Макконахи также упомянул о своей младшей дочери, которой на момент интервью было 10 лет, и объяснил, почему не спешит покупать ей смартфон. "У меня есть 10-летняя дочь. У нее еще долго не будет собственных гаджетов. Она об этом знает, но я прежде всего хочу, чтобы она познавала реальный мир", – подчеркнул он.

Далее актер объяснил, что именно он подразумевает под реальной жизнью до погружения в интернет. По его мнению, до выхода в сеть ребенок должен сформировать собственное "я" – пройти период, когда дети только ищут себя и формируют характер. "Именно в этом возрасте, когда дети растут и читают книги, происходит становление их личности", – подчеркнул Макконахи.

Далее актер разъяснил ход своей мысли: "Если ты выходишь в соцсети слишком рано, мир начинает диктовать тебе свои правила. Толпа незнакомцев указывает тебе, кто ты такой". Он также выразил сомнение, что это может быть полезно для детской самооценки. "Должен ли ты чувствовать себя уверенно? Или нет? Это уже ситуация, когда хвост вертит собакой", – сказал он зрителям шоу.

Обеспокоенность актера касается не только возраста, с которого дети получают доступ к сети, но и того, как именно они проводят время перед экранами. Он пояснил, что не хочет, чтобы его дочь постоянно сидела в телефоне. Вместо этого Макконахи стремился, чтобы она занималась тем, что раскрывает ее потенциал – читала книги, писала песни. Также Макконахи затронул проблему концентрации внимания. "Продолжительность концентрации – это очень серьезный вопрос. Если дети получают гаджеты слишком рано, сосредоточиться им становится гораздо сложнее", – напомнил он.

Сегодня Леви уже исполнилось 18 лет, и он начинает пробовать свои силы в актерской профессии. Мнения его отца о соцсетях вновь приобретают актуальность, ведь парень вступает во взрослую жизнь и ищет свой путь. Впрочем, для Мэттью Макконехи это решение заключалось не просто в установлении возрастного ограничения. Для него было принципиально важно дать сыну время сформироваться как личности, познать настоящую жизнь и только потом решать, чем из этого стоит делиться с внешним миром.

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