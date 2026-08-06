Почему не стоит разрешать подросткам пользоваться соцсетями до 14 лет: исследователи выявили вред для учебы

Дети, которые начинают пользоваться социальными сетями в более раннем возрасте, подвергают серьезному риску свои будущие успехи в учебе. К такому выводу пришли ученые, проводившие наблюдение за более чем 5 тысячами школьников в Италии.

Видео дня

Исследователи выяснили, что подростки, которые завели свой первый личный аккаунт в 11-12 лет, впоследствии сдали стандартизированные тесты значительно хуже, чем их сверстники, которые подождали хотя бы до 14-15 лет. Об этом пишет Newsweek. Причем такая разница в успеваемости сохранялась годами, а в отдельных случаях со временем становилась даже более заметной.

Полученные результаты дают четкий ориентир и для родителей, которые размышляют над тем, когда же именно стоит разрешать детям регистрироваться в соцсетях. Как отмечает соавтор исследования Кьяра Респи из Миланского университета "Бикокка", собранные данные свидетельствуют: решение подождать примерно до 13-14 лет действительно может принести ребенку пользу.

"В то же время, чтобы возрастные ограничения действительно работали, их нужно подкреплять комплексным цифровым образованием. В этот процесс должны быть вовлечены и семьи, и школы – только так можно научить детей использовать цифровые платформы с пользой", – пояснила Респи изданию.

Главные истории дня

В основу научной работы, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour, легли данные 5227 учеников из 28 школ Северной Италии. Исследователи сопоставили результаты опросов о привычках подростков в сети (собранные в течение 2023-2024 годов) с официальными баллами стандартизированных тестов по итальянскому языку, английскому языку и математике.

Учащиеся, зарегистрировавшиеся в социальных сетях еще в шестом классе (обычно в 11-12 лет), к восьмому классу имели баллы по тестам по итальянскому языку ниже примерно на 0,22 допустимого отклонения, а по математике – на 0,18, если сравнивать с теми, кто отложил это аж до девятого класса или позже. По словам авторов, разрыв в 0,2 допустимого отклонения примерно соответствует потере шести месяцев школьного обучения.

И с возрастом это отставание никуда не исчезало. К десятому классу у детей, которые завели аккаунты слишком рано, балл по итальянскому языку по-прежнему был на 0,22 допустимого отклонения ниже, а по математике разрыв вообще вырос до 0,27.

Также ученые заметили четкую зависимость между "дозой" и результатом. Те, кто подождал с регистрацией до седьмого или восьмого класса, тоже, как правило, учились хуже тех, кто отложил регистрацию в соцсетях на еще более поздний срок. Однако их разрыв в баллах был не таким существенным, как у самых первых пользователей.

Что интересно: никакого влияния раннего увлечения соцсетями на оценки по английскому языку исследователи не обнаружили.

Чтобы понять, почему возникает такая связь, команда изучила и другие цифровые привычки школьников. Дети, которые признались, что чаще заглядывают в телефон, как правило, и социальными сетями начинали пользоваться раньше. К 15-16 годам они стабильно демонстрировали худшие результаты по итальянскому языку и математике. Кроме того, родители таких детей реже контролировали их виртуальную жизнь.

На вопрос о том, какие практические меры следует принять семьям, Респи ответила: родителям следует объяснять детям, как социальные сети влияют на внимание и способность концентрироваться. "Родителям стоит помогать детям осознать, как именно социальные сети отвлекают их. Вместо этого нужно поощрять их глубже погружаться в материал и развивать критическое мышление через живое, личное общение", – пояснила она.

Также Респи призвала родителей выделять время без экранов. "Стоит поощрять детей оставлять пространство и время исключительно для живого опыта и встреч – без отвлекающих факторов и помех со стороны социальных сетей", – сказала она.

Авторы исследования предполагают, что причиной таких результатов является именно чрезмерный интерес к соцсетям и постоянно рассеянное внимание у детей. Впрочем, ученые подчеркивают: к этим выводам следует относиться взвешенно, ведь дискуссия о роли социальных сетей в жизни молодежи до сих пор продолжается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как обучение в детском саду влияет на успеваемость ребенка в школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!