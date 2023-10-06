Миф об Икаре, ''Смешарики'' и война: что не так с контентом в школьных учебниках. МОН обнародовал рекомендации для учителей

Детский и семейный психолог Светлана Ройз пересмотрела несколько украинских учебников и дала свои рекомендации учителям, как подавать некоторый материал на уроках в условиях войны. Она поделилась, что в определенных книгах нашла цитаты из российских "Смешариков", которым не место в украинских книгах и дала советы, как лучше подавать миф об Икаре первоклассникам.

Предложения опубликовало Министерство образования и науки Украины. Там отметили, что нужно быть очень внимательными к предоставляемому школьникам контенту. По словам психолога, в течение прошлого учебного года к ней обращались семьи и учителя учеников младшей школы с жалобами на то, что во время чтения определенных текстов у детей возникали приступы тревоги, истерики и панические атаки.

"Я решила проанализировать учебную литературу и сделать примечания к учебникам, чтобы учителя могли сразу видеть, в чем следует быть осторожными, а где лучше в проработке текстов или в дополнительных задачах изменить акценты, чтобы избежать стигматизации, и предложила то, что может помочь детям и взрослым избежать ретравмирования", – отметила эксперт по психологии в предисловии.

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Светлана Ройз советует учителям соблюдать осторожность при рассмотрении следующих тем с учениками.

Материалы русского контента и произведения, посвященные матерям и родителям

Тексты о военных

Древнегреческие мифы

Тема конфликтов и войн

Белорусским контентом

Материалы, которые могут усиливать чувство тревоги и вины у детей, потерявших родных

Большинство книг было издано до полномасштабного вторжения и в них не учтены некоторые чувствительные моменты. Поэтому, учитывая новые условия, связанные с последствиями войны, учителя должны корректировать учебную программу на уроках, советует психолог. В частности, заменять текст, не предлагать определенных задач или трансформировать вопросы для обсуждения.

Как отмечает эксперт по психологии, рекомендации были созданы с вниманием и поддержкой для детей и взрослых и направлены на улучшение качества образовательного процесса. Такие советы пригодятся и издателям и авторам, которые будут создавать новые учебники. В частности, помогут разработать учебные материалы, отвечающие потребностям разных категорий учащихся.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что цитаты из хитов украинских исполнителей вошли в школьную программу.

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