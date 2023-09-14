Хиты Тины Кароль, Макса Барских и Артема Пивоварова вошли в школьную программу: кто и почему будет их изучать

В учебники по украинскому языку и литературе для 6-го класса 2023-го года издания включили отрывки из песен Артема Пивоварова, Макса Барских, Тины Кароль, Kalush Orchestra и Jerry Heil. Такие изменения в учебной программе связаны с введением реформы Новой Украинской Школы.

OBOZREVATEL просмотрел пособия и узнал, какие задания ожидают школьников во время учебного процесса (доскролльте до конца, чтобы просмотреть фото).

Треки Пивоварова и Барских опубликовали на страницах книги по украинскому языку. В задании учащимся предлагают разделить между собой отрывки песен и поработать в парах.

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Песня Тины Кароль "Україна – це ти" размещена в нескольких учебниках. В частности, ученикам по QR-коду предлагают послушать исполнение. Задача – определить жанр и сформулировать основную мысль произведения исполнительницы. В пособии процитировано и наставление певицы прославлять землю, которая растит украинцев.

Выбранные песни являются символом патриотизма, любви к Украине и несокрушимости людей.

В клипе "Хай буде весна" показывают кадры с начала полномасштабного вторжения в Украину. Видео собрало более 6,7 миллиона просмотров в Youtube.

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"Маніфест" Пивоварова – одна из популярных песен исполнителя, ее прослушали более 11 миллионов раз. Певец неоднократно подчеркивал свои патриотические взгляды.

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В учебнике украинской литературы как пример приводят песни Kalush Orchestra и Jerry Heil.

С песней "Стефанія" музыкантам удалось выиграть конкурс Евровидение. Клип просмотрели 60 млн пользователей и услышали почти во всех уголках мира.

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А вот произведение Jerry Heil "Небейбі", которое включили в пособие, раскрывает тему буллинга. Клип посмотрели более 2 млн человек. В задании школьники должны определить стихотворный размер текстов.

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В книгах, изданных в 2023-м году, упоминаются и другие исполнители, которые популяризируют любовь к Украине. В частности, школьникам предлагают посмотреть клипы и послушать современное исполнение народных песен.

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Например, "Ой у лузі червона калина" голосом Андрея Хливнюка и "Молитва" – DZIDZIO.

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Задача учащихся – поразмыслить, почему эти произведения приобретают популярность во время полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что школьникам теперь доступно к свободному прослушиванию более 250 произведений по украинской литературе.

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