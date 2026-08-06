"Мій Дніпро" или "моє Дніпро"? Как сказать правильно: подскажет Тарас Шевченко

Словом "Дніпро" в Украине обозначают два крупных географических объекта – реку и город. И если название водоема все привыкли употреблять в мужском роде, то областной центр нередко относят к среднему роду. Но правильно ли это с точки зрения украинского языка?

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Ответ содержится в правилах правописания, которые довольно четко регулируют этот момент. Украинские географические названия, а также иноязычные географические названия с существительными окончаниями склоняем преимущественно как обычные существительные I, II, III склонений. Если же речь идет о несклоняемых названиях иностранного происхождения, то их склоняем по родовому признаку. Далее объясним подробнее.

Итак, согласно словарной норме, название "Дніпро" имеет исключительно мужской род. Соответственно, и прилагательные с ним употребляются в мужском роде – "широкий Дніпро", "гамірний Дніпро", "героїчний Дніпро".

Но здесь можно возразить, что, когда мы говорим о населенном пункте, то имеем в виду город, а по-украински "місто", и здесь логичнее было бы согласовывать собственное название с общим и употреблять средний род: "поїду в своє улюблене Дніпро". Однако мы же не говорим "найкраще в світі Одеса" или "величне Київ". И тем более не говорим о реке "широка Дніпро". Ведь это и есть те самые украинские географические названия, которые склоняются как обычные существительные – в соответствии со строением слова и его окончанием.

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Или согласно традиции, как в случае с Днепром. Хотя он и похож на существительное среднего рода, такое как "відро", но еще Тарас Шевченко в XIX веке употреблял это название в мужском роде:

Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива...

Нема на світі України, немає другого Дніпра..

Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий…

Это же правило касается и иноязычных географических названий, имеющих существительное окончание:

крижана Антарктида;

лісиста Канада;

романтичний Париж;

крихітне Монако.

А вот если речь идет о несклоняемых иностранных географических названиях, то нужно согласовывать их по общему названию. По этому правилу существительное "Міссісіпі" может употребляться с прилагательными всех трех родов:

річка – довга Міссісіпі;

штат – спекотний Міссісіпі;

плато – просторе Міссісіпі.

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