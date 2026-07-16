Как сказать 'свідок' в женском роде? Правильный вариант только один

Судьба распорядилась так, что мы живем во времена больших исторических событий, то есть выступаем их свидетелями. А знаете ли вы, как правильно на украинском языке образовывать феминитив от существительного "свідок"?

Видео дня

А он, между тем, зафиксирован даже в словарях. OBOZ.UA разбирался, как его употреблять и почему именно такая форма женского рода является правильной.

Итак, академические словари женским родом слова "свідок" приводят существительное "свідка". Точно так же с ударением на звук [і]. Можно обратить внимание, что это слово помечено как устаревшее, однако в правописании 2019 года феминитивы были унормированы, то есть можно ожидать, что в новом, более актуальном издании словаря этот маркер будет снят.

Но почему именно "свідка", а не, скажем, "свідкиня", "свідчиня" или даже "свідкиця"? Все потому, что украинский язык склонен к более простым и коротким формам. А нет более простой формы образования феминитива, чем с помощью суффикса -к-. Если слово с ним звучит естественно, не создает нагромождения согласных и передает суть, как в случае со "свідкою", то смысла придумывать какие-то дополнительные конструкции просто нет.

Главные истории дня

Итак, запоминаем:

он – свідок;

она – свідка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему стоит употреблять феминитив "підлітка", хотя его нет в словаре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!