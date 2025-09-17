Миколаївна или Миколівна? Как сказать на украинском: правильный вариант вас удивит

Написание имени и отчества четко фиксируется правилами украинского языка. Для образования отчества к имени добавляется суффикс "-івна; -ївна" и "-ович, -йович".

Однако некоторые мужские имена вызывают сомнение, правильно ли украинцы формируют отчество. О том, как правильно обращаться к тем, чьего отца зовут Микола, читайте в материале OBOZ.UA

Да, все мы привыкли к тому, что отчество от имени Микола будет Миколаївна или Миколайович. Однако это не является правильным вариантом, хотя и допускается в украинском языке.

Как объясняет учительница по украинскому языку в своем видео на TikTok litera.nmt, где готовят выпускников к НМТ, правильно говорить Миколівна и Миколович.

"Это происходит из-за того, что имя – Микола. Мы добавляем "ович" или "івна" и получаем Миколович и Миколівна", – говорит она, но также добавляет табличку, где указано, что возможны оба варианта.

Того же мнения придерживается и редактор по украинскому языку Ольга Васильева. В своем посте она также указывает на то, что варианты Миколівна и Миколович были и в предыдущей версии правописания.

