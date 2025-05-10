Льва или Лева? Как правильно на украинском склоняется сложное имя нового Папы Римского

8 мая 2025 года в Ватикане Конклав избрал 267-го епископа Рима – нового Папу Римского, которым стал Лев XIV. В связи с этим в сети возник вопрос – как правильно склонять его имя на украинском: Льва или Лева.

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OBOZ.UA попытался разобраться, как все-таки называть нового Папу. Согласно правописанию 2019 года, имя Лев имеет параллельные оттеночные формы, то есть Лева й Льва, Левові й Львові, но языковед Александр Пономарив рекомендует склонять оставляя букву "е".

Как пояснил доктор филологических наук, при склонении современного украинского мужского имени Лев не надо выбрасывать букву "е": Лев, Лева, Левові, Левом, звательный падеж Леве.

Однако, по его словам, существует и устаревшая форма с выпадающим "е": Лев – Льва. Так склоняли имя сына князя Даниила Галицкого, в честь которого назван город Львів, а не Левів.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском: Альона или Олена.

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