Льва или Лева? Как правильно на украинском склоняется сложное имя нового Папы Римского

Анна Боклажук
Моя Школа
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Льва или Лева? Как правильно на украинском склоняется сложное имя нового Папы Римского

8 мая 2025 года в Ватикане Конклав избрал 267-го епископа Рима – нового Папу Римского, которым стал Лев XIV. В связи с этим в сети возник вопрос – как правильно склонять его имя на украинском: Льва или Лева.

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OBOZ.UA попытался разобраться, как все-таки называть нового Папу. Согласно правописанию 2019 года, имя Лев имеет параллельные оттеночные формы, то есть Лева й Льва, Левові й Львові, но языковед Александр Пономарив рекомендует склонять оставляя букву "е".

Льва или Лева? Как правильно на украинском склоняется сложное имя нового Папы Римского

Как пояснил доктор филологических наук, при склонении современного украинского мужского имени Лев не надо выбрасывать букву "е": Лев, Лева, Левові, Левом, звательный падеж Леве.

Однако, по его словам, существует и устаревшая форма с выпадающим "е": Лев – Льва. Так склоняли имя сына князя Даниила Галицкого, в честь которого назван город Львів, а не Левів.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском: Альона или Олена.

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Правописание Украиныукраинский языкАлександр ПономаривПапа Лев XIV