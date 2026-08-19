"Миллионы родителей, учеников и учителей с облегчением вздохнули": решение МОН о группах результатов всколыхнуло сеть

Родители школьников и учителя вздохнули с облегчением после решения Министерства образования и науки о пересмотре системы оценки учащихся. В частности, в сети говорили, что наконец-то закончилась пора, когда приходилось вычислять оценки за каждую компетенцию.

Об этом отметила репетитор по английскому языку Виктория Михеева в посте в Threads. Она подчеркнула, что родители школьников надеются на более понятную систему оценивания детей.

"Минобразования официально отменило ГР (группы результатов) в школах, и где-то в этот момент миллионы родителей, учеников и учителей сделали самый глубокий выдох в своей жизни. Эпоха, когда вместо нормальной оценки приходилось вычислять математический матричный код за каждую компетенцию, наконец-то закончилась. Возвращаемся к старой доброй классике?" — написала Михеева.

Некоторые отмечали, что наконец-то учителя вернутся к нормальной жизни, однако все же относятся к такому решению с недоверием.

"Где-то сейчас учитель открыл журнал, взглянул на него, закрыл и впервые за долгое время подумал: "А можно просто поставить оценку ребенку?" Матричный код компетенций демонтирован. Группы результатов отправлены на заслуженный отдых. Учителя возвращаются к нормальной жизни. Правда, после такого опыта мы уже ничему не доверяем. Ждем официального уточнения: "ГР отменено, но не совсем, а ещё там есть один маленький нюанс…"

Тем не менее, на сам приказ, подписанный министром образования и науки Андреем Бутенко, который сообщил об этом на официальной странице в Facebook, учителя отреагировали с радостью. Они отмечали, что их наконец-то услышали, ведь на выставление оценок уходило слишком много времени. В то время как родители и ученики часто не понимали систему, по которой оценивают школьников.

Отменяются ли группы результатов

Группы результатов оценки учащихся не отменяются, а остаются составной частью Государственного стандарта базового среднего образования. В то же время меняется порядок выставления оценок в журнале. Так, учитель больше не обязан создавать отдельные колонки под каждую группу результатов и выставлять по ним определенное количество оценок. Кроме того, педагоги самостоятельно выбирают методы оценки, инструменты (тесты, проекты, компетентностные задания) и способ фиксации результатов школьников. Несмотря на это, учебное заведение или отдельный учитель по желанию могут и в дальнейшем использовать оценивание по ГР, если это для них удобно, но это больше не является общегосударственным требованием.

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