"Миллионы родителей, учеников и учителей с облегчением вздохнули": решение МОН о группах результатов всколыхнуло сеть

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
2,9 т.
Иллюстративное изображение. Решение МОН о группах результатов вызвало ажиотаж в сети
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Родители школьников и учителя вздохнули с облегчением после решения Министерства образования и науки о пересмотре системы оценки учащихся. В частности, в сети говорили, что наконец-то закончилась пора, когда приходилось вычислять оценки за каждую компетенцию.

Об этом отметила репетитор по английскому языку Виктория Михеева в посте в Threads. Она подчеркнула, что родители школьников надеются на более понятную систему оценивания детей.

"Минобразования официально отменило ГР (группы результатов) в школах, и где-то в этот момент миллионы родителей, учеников и учителей сделали самый глубокий выдох в своей жизни. Эпоха, когда вместо нормальной оценки приходилось вычислять математический матричный код за каждую компетенцию, наконец-то закончилась. Возвращаемся к старой доброй классике?" — написала Михеева.

Украинцев всколыхнуло решение МОН

Некоторые отмечали, что наконец-то учителя вернутся к нормальной жизни, однако все же относятся к такому решению с недоверием.

"Где-то сейчас учитель открыл журнал, взглянул на него, закрыл и впервые за долгое время подумал: "А можно просто поставить оценку ребенку?" Матричный код компетенций демонтирован. Группы результатов отправлены на заслуженный отдых. Учителя возвращаются к нормальной жизни. Правда, после такого опыта мы уже ничему не доверяем. Ждем официального уточнения: "ГР отменено, но не совсем, а ещё там есть один маленький нюанс…"

Учителя обрадовались отмене групп результатов

Тем не менее, на сам приказ, подписанный министром образования и науки Андреем Бутенко, который сообщил об этом на официальной странице в Facebook, учителя отреагировали с радостью. Они отмечали, что их наконец-то услышали, ведь на выставление оценок уходило слишком много времени. В то время как родители и ученики часто не понимали систему, по которой оценивают школьников.

МОН отменило группы результатов
Учителя могут не оценивать школьников по группам результатов

Отменяются ли группы результатов

Группы результатов оценки учащихся не отменяются, а остаются составной частью Государственного стандарта базового среднего образования. В то же время меняется порядок выставления оценок в журнале. Так, учитель больше не обязан создавать отдельные колонки под каждую группу результатов и выставлять по ним определенное количество оценок. Кроме того, педагоги самостоятельно выбирают методы оценки, инструменты (тесты, проекты, компетентностные задания) и способ фиксации результатов школьников. Несмотря на это, учебное заведение или отдельный учитель по желанию могут и в дальнейшем использовать оценивание по ГР, если это для них удобно, но это больше не является общегосударственным требованием.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы развернули дискуссию по поводу оценок в 1–4 классах, которые превратили школу в развлекательное заведение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинеСистема оценивания учеников в УкраинеМинистерство образования и науки Украины (МОН)
Редакционная политика