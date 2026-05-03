'Школа превратилась в питательно-развлекательное заведение': украинцы устроили дискуссию из-за оценок в 1–4 классах

Учительница начальной школы спровоцировала дискуссию среди украинцев из-за оценивания детей в 1– 4 классах. В частности, она обратилась к пользователям сети с вопросом, стоит ли ставить школьникам баллы в этот период, ведь, согласно реформе Новой украинской школы, этого делать не нужно.

Под заметкой в Facebook многие из коллег педагога отмечали, что оценки нужны, ведь у школьников должен быть стимул к работе. Кроме того, по мнению украинцев, школы превратились в развлекательные заведения, учителя в аниматоров, а дети только играют.

Некоторые из педагогов отмечали, что оценки нужно начинать ставить со 2 или 3 класса, чтобы к средней школе ученики понимали свою ответственность за обучение. К тому же, родителям таким образом также будет легче ориентироваться в уровне знаний своих детей и вовремя уделять внимание пробелам в знаниях.

"Для оценки собственных возможностей, для умения сравнивать достижения, обязательно нужно, и лучше 5-балльная система, чем 12-балльная".

"А чем ученик 1-го класса отличается от 7-го, например? Школа есть школа. Это – среднее образование. В садике тоже учат, но оценок нет. Потом – среднее образование. Хватит играть! Зачем тогда эта школа? Пусть до 20-ти в песочнице играют".

"Мои третьеклассники тоже хотят видеть баллы, а не "слова". И родителям легче ориентироваться, какого уровня достиг ребенок. Потому что тот же высокий уровень – это 10-12. Но между 10 и 12 есть разница, а уровень нивелирует эту разницу".

"Да отменить вообще оценивание в школе. Пусть детки развлекаются".

"Оценки нужны. С 3 класса это уже точно надо, иначе у детей нет мотивации и ответственности за свою работу".

"Оценка нужна, потому что будет беда, потому что "хорошо", "молодец", "старайся" – это ужас! Можно ничего не делать все равно "хорошо".

