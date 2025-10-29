МОН предложило обновить систему оценивания учеников и обратилось к украинцам

Министерство образования и науки Украины предложило обновить систему оценивания учеников в соответствии с современными исследованиями и государственными стандартами. Документ вынесен на общественное обсуждение. Замечания и предложения к проекту можно присылать до 11 ноября 2025 года на электронный адрес. Результаты обсуждения опубликуют на официальном сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений.

При разработке акта учтены Государственные стандарты начального, базового и профильного среднего образования, а также психофизическое разнообразие ученичества. Предложенная система направлена на поддержку индивидуальных образовательных траекторий, говорится на официальном сайте образовательного ведомства.

Виды оценивания и виды оценок

Основными видами оценивания результатов обучения соискателей образования является формирующее , текущее, итоговое (тематическое, семестровое, годовое), государственная итоговая аттестация. Формирующее оценивание – это оценивание, которое направлено на отслеживание динамики учебного прогресса соискателей образования, определение их учебных (образовательных) потребностей, направление образовательного процесса на повышение эффективности обучения с учетом установленных результатов обучения. Во время формирующего оценивания текущие результаты соискателя образования сравнивают с его предыдущими результатами, отслеживая таким образом динамику учебного прогресса. В рамках формирующего оценивания возможно оценивание учителем, взаимооценивание (в парах / группах) во время учебной деятельности, самооценивание. Формирующее оценивание (оценивание в процессе обучения) является важной составляющей образовательного процесса, поскольку оно отражает как процесс обучения соискателя образования, ориентированный на достижение им определенных 7 стандартами образования результатов, так и собственно результат учебной деятельности соискателя образования на определенном этапе обучения. Это позволяет учителю лучше подготовить соискателей образования к итоговому оцениванию и отслеживать их прогресс в течение учебного года.

Текущее оцени вание – это промежуточное оценивание, которое осуществляется на определенных этапах учебного процесса (точках контроля) с целью проверки соответствия достигнутых результатов ожидаемым. Текущее оценивание происходит с помощью специально разработанного инструментария с определенными критериям оценки (письменной работы, теста и т.д.), а его результаты могут быть учтены во время тематического оценивания.

Итоговое оценивание предусматривает установление соответствия достигнутых результатов обучения соискателей образования требованиям государственных стандартов образования, которые определены на определенный период обучения в соответствующих модельных учебных программах. Итоговое оценивание показывает результат обучения и развития соискателя образования. Во время итогового оценивания результаты обучения, которых достиг соискатель образования сравнивают с теми, которые определены государственными стандартами образования для соответствующего уровня (цикла) образования. Итоговое оценивание в учебном заведении осуществляет только учитель в соответствии с планом организации образовательного процесса. Итоговое оценивание осуществляют периодически (в конце изучения структурной единицы программы, семестра, года).

Тематическое оцени вание– разновидность итогового оценивания, заключается в установлении соответствия результатов обучения соискателей образования требованиям государственных стандартов, определенным структурной единицей учебной программы (темой, разделом, модулем и т.д.). Оно осуществляется на основе диагностической работы (нескольких работ) и/или обобщения результатов текущего оценивания, проведенного в течение изучения этой структурной единицы.

Государственная итоговая аттестация является разновидностью итогового оценивания и предусматривает оценку соответствия результатов обучения соискателей образования, завершивших получение начального, базового среднего или профильного среднего образования, требованиям соответствующих государственных стандартов образования. Особенности проведения, требования к содержанию и критерии оценивания государственной итоговой аттестации определяет Министерство образования и науки Украины в установленном законодательством порядке.

Шкалы и критерии оценивания

Оценивание результатов обучения соискателей образования осуществляют по номинальной, уровневой или балльной шкалам. Номинальная шкала оценивания (например: "сформировано/формируется", "зачтено/незачтено") применяется для учащихся первого цикла начальной школы, а также может использоваться для учащихся, которые учились за рубежом, или по отдельным учебным предметам — по решению педагогического совета. Уровневая шкала предусматривает оценивание результатов обучения соискателей образования по четырем уровням, которые обозначают словами или соответствующими буквами: "начальный (П)", "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий (В)". Балльная шкала предусматривает оценивание результатов обучения соискателей образования с использованием 12-балльной шкалы. Результаты оценивания по этой шкале обозначают цифрами от 1 до 12.

Формы оценивания

Оцениваниеучителем применяют во время формирующего и во время итогового оценивания. При оценке учитель должен формулировать объективные и понятные для соискателей образования учебные цели, основой для которых являются результаты обучения, определенные соответствующими государственными стандартами образования; знакомить соискателей образования с критериями и средствами оценки, по которым и с использованием которых будет устанавливаться уровень достижения соискателями образования результатов обучения; предоставлять соискателям образования своевременную и конструктивную обратную связь относительно их результатов обучения за определенный период, акцентируя внимание на положительной динамике и Взаимооценивание соискатели образования осуществляют в парах / группах во время учебно-познавательной деятельности по соответствующим критериям. Учитель должен создавать условия для формирования у соискателей образования умение анализировать учебную деятельность других, предоставлять конструктивную обратную связь, придерживаться определенных критериев при осуществлении взаимооценки. Самооценивание предусматривает такую деятельность соискателей образования, во время которой они самостоятельно соотносят собственные результаты с разработанными критериями оценивания и анализируют собственные результаты. Учитель должен создавать условия для формирования у соискателей образования умения анализировать собственную учебную деятельность, осмысливать собственные суждения и действия, учитывая соответствие их учебным целям, определять дальнейшие шаги для улучшения результатов обучения.

