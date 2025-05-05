Как выставлять оценки по группам результатов в 5–9 классах НУШ: подсказки для учителей

Учителя, которые преподают в 5-9 классах Новой украинской школы, должны ставить оценки ученикам по группам результатов. Это предполагает анализ усвоения знаний школьников по разным аспектам, например понимание текста, анализ информации или применение знаний на практике.

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Образовательная информационно-коммуникационная платформа Единая школа поделилась подсказками, которые помогут учителям лучше разобраться в выставлении оценок. Так, педагогам следует заранее распланировать, какие группы результатов они будут оценивать на уроке, какие задания для этого подойдут (тесты, проекты, упражнения, обсуждения) и сколько раз они будут это делать. Рекомендуется проводить по меньшей мере два текущих и одно итоговое за каждую группу в семестре.

Для того чтобы зафиксировать это в журнале, учителям в колонке с датой нужно поставить конкретную группу. Если педагоги оценивают несколько групп результатов на урок, должно быть выделено несколько колонок. В содержании занятия необходимо указать, какие группы оценивались.

Как выставлять семестровую оценку

Для определения семестровой оценки следует учитывать оценку за каждую группу результатов, активность и продвижение ученика, а также уровень самостоятельности, креативности и т.д. Итоговая оценка предполагает сбалансированное видение всего образовательного пути школьника.

Напомним, учеников 5-9 классов будут оценивать по новым критериям, имеющим четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов. В сумме школьники могут получить 12. Кроме того, учебные заведения могут пользоваться собственной системой, однако итоговые оценки должны быть переведены в 12-балльную.

Новые критерии оценивания не будут касаться учеников 5-11 классов, которые обучаются по новому Государственному стандарту базового среднего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учителя назвали преимущества и недостатки новой системы оценки 5–9 классов.

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