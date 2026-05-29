'Мимохідь' и 'мимохіть': какая разница между словами с почти одинаковым звучанием

Паронимы – это слова, способные запутать даже носителя языка, что уж говорить о новичке или том, кто только его изучает. Они звучат и пишутся почти одинаково, а означают совершенно разные вещи. В украинском языке примером паронимов можно назвать наречия "мимохідь" и "мимохіть".

Впрочем, несмотря на то, что они похожи друг на друга, как близнецы, различать их не так уж и сложно. OBOZ.UA объясняет, как это сделать, на примере вредной козы из сказки.

Итак, оба наречия имеют две основы. Первая в обоих случаях – это "мимо", то есть минуя что-то, обходя стороной, недалеко от чего-то. А вот вторая часть – это глагольный корень, от которого и зависит значение всего слова.

Мимохідь

Здесь вторым корнем является корень слова "ходити" (в нем иногда случается чередование о и і, вспомните, например, существительное "всюдихід"). А значит "мимохідь" буквально означает "проходя мимо". Его легко заменить на "мимоходом".

Итак, если вы, как коза из сказки, "бігли через місточок і вхопили кленовий листочок" перекусить, то это случилось "мимохідь". Вы проходили мимо, вам попался на глаза аппетитный листочек, вы его схватили.

Мимохіть

А здесь глаголом, который отдал свой корень для образования наречия, является "хотіти". Кстати, тоже с чередованием гласных о и і. "Мимохіть" происходит что-то, чего мы не желали, не планировали, что-то происходит само собой, без нашего контроля. Данное наречие запросто заменяется синонимом "мимоволі".

Если вернуться к образу той же козы, то если бы она, пробегая через тот самый мостик, случайно подцепила репейник, то это было бы "мимохіть". Бежала, не заметила и получила такое сомнительное украшение себе на шубу.

