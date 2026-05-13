'Шанс' или 'ризик' заболеть? Как сказать по-украински и не ошибиться

Сейчас, когда весь мир наблюдает за судном, на борту которого произошла вспышка опасного хантавируса, кто из нас не думал о том, не начнется ли с этого новая пандемия. Наверное, вы тоже уже размышляли, какие ваши шансы подхватить эту инфекцию? Или может все же риски – как правильно сказать об этом на украинском языке?

Ответ на довольно непростой вопрос дал Telegram-канал "Correctarium — Українська мова". Его авторы объяснили, как не ошибиться в словах "шанс" и "ризик". Они имеют довольно четкое различие в значении.

Шанс

Это слово имеет более положительный оттенок. Обычно так мы называем условие, способствующее успеху, удаче, положительному результату. Когда выпадает какая-то возможность, говорим "шанс на успіх", "шанс на одужання", "шанс на виграш".

Ризик

А вот вероятность или угрозу нежелательного события лучше называть словом "ризик". Это слово устойчиво ассоциируется с опасностью. А поскольку любая болезнь является довольно негативным явлением, то о ней лучше говорить "ризик захворіти", "ризик підхопити інфекцію", "ризик потрапити до лікарні".

