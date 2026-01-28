Мимохіть или мимохідь? Как будет правильно на украинском

Правильное употребление лексем с похожим фонемным составом является признаком высокой языковой культуры и грамотности. Ораторы часто путают наречия, которые различаются только одной буквой в конце, однако имеют совершенно разные значения.

Специалисты Киевского университета имени Бориса Гринченко отмечают важность различения слов "мимохіть" и "мимохідь", чтобы точно выражать свои мысли. Понимание этимологии и контекста употребления этих терминов позволяет сделать речь более выразительной и профессиональной.

Что такое "мимохідь"

Проходя мимо или вскользь

Слово "мимохідь" происходит от процесса хождения. В прямом значении оно указывает на действие, которое происходит во время движения мимо кого-то или чего-то (например, "заглянуть домой мимохідь"). В переносном значении это наречие используется, когда мы говорим о чем-то, сделанном без сосредоточения на процессе, между прочим, или вскользь.

Важно заметить, что в современном литературном языке словари не рекомендуют использовать вариант "мимоходом", который является калькой с русского. Примером правильного употребления является ситуация, когда ученый касается философских вопросов только "мимохідь", то есть не углубляясь в тему во время основного рассказа.

Что такое "мимохіть"

Вопреки воле и планам

В отличие от предыдущего слова, "мимохіть" относится к внутреннему состоянию человека и его воле (от "хотіти"). Это слово означает действие, выполняемое без определенного намерения, бессознательно или невольно. Например, человек может "мимохіть посміхнутися" или "мимохіть покласти руку на зброю", чувствуя опасность.

Это слово может указывать на действие, совершенное в силу обстоятельств или по необходимости. Например, когда директору завода "мимохіть довелося вжити заходів".

Запомнить разницу просто:

"хідь" – это о движении (дороге)

"хіть" – о желании (тяге) или воле.

