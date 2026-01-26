Не "гололід": как сказать на украинском правильно

Морозная и снежная зимняя погода в Украине привела к тому, что практически все дороги покрылись слоем льда и стали скользкими. А знаете ли вы, как правильно это погодное явление называется на украинском языке?

Иногда в устной речи можно услышать существительное "гололід". Не стоит и говорить, что оно является неправильным. OBOZ.UA разбирался, как говорить, чтобы не наделать ошибок.

Итак, раскрываем толковый словарь. А он четко указывает нам, что слой льда на земной поверхности, образующийся после дождя или оттепели при снижении температуры правильно называть словом "ожеледиця".

В украинском языке существует также похожее существительное "ожеледь". Но оно имеет несколько отличное значение. Им обозначают ледяную корку, которая намерзает на деревьях, проводах, зданиях и других объектах, когда водяные капли из воздуха застывают на них.

Таким образом, различаем два явления довольно просто:

  • то, что образуется у нас под ногами и мешает ходить и ездить – это "ожеледиця";
  • та, что намерзает выше – на деревьях, проводах, фонарях, стенах и т.д. – это "ожеледь".

Кстати, как явление действительно неприятное, гололедица не могла не обрасти целой кучей колоритных синонимов. Выбирайте на свой вкус:

  • голомоззя;
  • голомороззя;
  • голоморозиця;
  • голоморозь;
  • ковзелиця;
  • ковзениця;
  • ледиця;
  • ледівка;
  • лептавиця;
  • льодовиця;
  • налеп;
  • обливень;
  • ожеледа;
  • оледиця;
  • позлитка;
  • поледиця;
  • поледівка;
  • поледовиця;
  • полій;
  • слизота;
  • слизотнява;
  • сніголом;
  • совзениця;
  • ховзкавиця.

