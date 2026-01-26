Не "гололід": как сказать на украинском правильно
Морозная и снежная зимняя погода в Украине привела к тому, что практически все дороги покрылись слоем льда и стали скользкими. А знаете ли вы, как правильно это погодное явление называется на украинском языке?
Иногда в устной речи можно услышать существительное "гололід". Не стоит и говорить, что оно является неправильным. OBOZ.UA разбирался, как говорить, чтобы не наделать ошибок.
Итак, раскрываем толковый словарь. А он четко указывает нам, что слой льда на земной поверхности, образующийся после дождя или оттепели при снижении температуры правильно называть словом "ожеледиця".
В украинском языке существует также похожее существительное "ожеледь". Но оно имеет несколько отличное значение. Им обозначают ледяную корку, которая намерзает на деревьях, проводах, зданиях и других объектах, когда водяные капли из воздуха застывают на них.
Таким образом, различаем два явления довольно просто:
- то, что образуется у нас под ногами и мешает ходить и ездить – это "ожеледиця";
- та, что намерзает выше – на деревьях, проводах, фонарях, стенах и т.д. – это "ожеледь".
Кстати, как явление действительно неприятное, гололедица не могла не обрасти целой кучей колоритных синонимов. Выбирайте на свой вкус:
- голомоззя;
- голомороззя;
- голоморозиця;
- голоморозь;
- ковзелиця;
- ковзениця;
- ледиця;
- ледівка;
- лептавиця;
- льодовиця;
- налеп;
- обливень;
- ожеледа;
- оледиця;
- позлитка;
- поледиця;
- поледівка;
- поледовиця;
- полій;
- слизота;
- слизотнява;
- сніголом;
- совзениця;
- ховзкавиця.
