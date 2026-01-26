Не 'гололід': как сказать на украинском правильно

Морозная и снежная зимняя погода в Украине привела к тому, что практически все дороги покрылись слоем льда и стали скользкими. А знаете ли вы, как правильно это погодное явление называется на украинском языке?

Видео дня

Иногда в устной речи можно услышать существительное "гололід". Не стоит и говорить, что оно является неправильным. OBOZ.UA разбирался, как говорить, чтобы не наделать ошибок.

Итак, раскрываем толковый словарь. А он четко указывает нам, что слой льда на земной поверхности, образующийся после дождя или оттепели при снижении температуры правильно называть словом "ожеледиця".

В украинском языке существует также похожее существительное "ожеледь". Но оно имеет несколько отличное значение. Им обозначают ледяную корку, которая намерзает на деревьях, проводах, зданиях и других объектах, когда водяные капли из воздуха застывают на них.

Таким образом, различаем два явления довольно просто:

то, что образуется у нас под ногами и мешает ходить и ездить – это "ожеледиця" ;

; та, что намерзает выше – на деревьях, проводах, фонарях, стенах и т.д. – это "ожеледь".

Кстати, как явление действительно неприятное, гололедица не могла не обрасти целой кучей колоритных синонимов. Выбирайте на свой вкус:

голомоззя;

голомороззя;

голоморозиця;

голоморозь;

ковзелиця;

ковзениця;

ледиця;

ледівка;

лептавиця;

льодовиця;

налеп;

обливень;

ожеледа;

оледиця;

позлитка;

поледиця;

поледівка;

поледовиця;

полій;

слизота;

слизотнява;

сніголом;

совзениця;

ховзкавиця.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинский язык правильно перевести термин "пиковая дама" и почему не стоит его употреблять в переносном значении.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.