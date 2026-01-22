Как назвать на украинском 'пиковую даму': мало кто знает

Этот карточный термин один из немногих имеет переносное значение – им могут называть роковую женщину, женщину, которая играет в жизни другого человека важную, но не всегда положительную роль. Но сможете ли вы правильно назвать этот термин на украинском языке?

Люди, индоктринированные в русскую культуру, сразу скажут, что речь идет о "пиковой даме". OBOZ.UA разбирался, правильно ли так говорить и чем можно заменить, не наделав языковых ошибок.

Начнем с того, что само происхождение этого переносного значения является порождением сугубо русской культуры. Оно отсылает к повести Александра Пушкина. Ее сюжет рассказывает о немецком военном инженере Германе, который под влиянием своего русского приятеля Томского начинает играть в карты, от которых всегда держался в стороне. Он постепенно теряет все свое состояние и впоследствии сходит с ума. По мотивам этой повести Петр Чайковский написал одноименную оперу. Ключевую роль в сюжете играет тетушка Томского, которая якобы владеет секретом беспроигрышной комбинации карт, что и приводит Германа к катастрофе. Именно в ее честь названа пьеса. Итак, пользуясь этим переносным значением вы невольно оказываетесь в орбите именно русской культуры.

Тем не менее, как же перевести этот термин на украинский? Обратимся к толковому словарю – как он называет масти игральных карт:

"чирва" – красное сердце;

– красное сердце; "бубна" или "бубни" – красный ромб;

– красный ромб; "трефа", "жир" или реже "хрести" – черный трилистник;

– черный трилистник; "вино" или "піка" – черное перевернутое сердце на ножке.

Также стоит знать исконно украинские слова, которые обозначают старшие карты:

"нижник", реже "хлопець" или "хлоп" – традиционные названия для валета, хотя и слово валет тоже присутствует в словарях;

– традиционные названия для валета, хотя и слово валет тоже присутствует в словарях; "краля" или реже "вишник" – дама;

– дама; "король" ;

; "цабе" – туз.

Итак, как видим, перевести на украинский напрямую, сказав "пікова дама", большой ошибкой не будет. Например, именно так назвал первый перевод повести Пушкина в 1937 году Борис Ткаченко. Однако можно сказать и "винова дама".

А вот украинский поэт Максим Рыльский перевел либретто оперы Чайковского на украинский язык, дав ей название "Винова краля". И это тоже будет правильный вариант. Более того, именно его одобрял выдающийся языковед Борис Антоненко-Давидович. Поэтому можем считать его наиболее точным и удачным переводом.

