Юлия Потерянко
Моя Школа
Наввиринки: что означает необычное украинское слово

Если вы читали "Энеиду" Ивана Котляревского, вам точно попадалось в ней необычное слово "наввиринки". На его примере можем разобрать, как работают в украинском языке его особые префиксы.

Для начала OBOZ.UA напомнит полную цитату, в которой выдающийся писатель использовал это необычное наречие:

Бо, розхитавшись, бризнув в воду,

Нирнув – і, не спитавши броду,

Наввиринки пішла душа.

Еней хотів, щоб окошилась

Біда і більш не продовжилась,

Щоб не пропали всі з коша.

В этом фрагменте поэмы Эней и троянцы плывут по бурному морю. Их лодка угрожающе качается, поэтому предводителю отряда приходится прыгнуть в воду, чтобы спастись.

Из такого описания можно интуитивно догадаться, что именно означает слово "наввиринки". Словари толкуют его, как процесс появления из воды чего-то/кого-то, что находилось под ее поверхностью. Его еще можно заменить вариантом "выныривая".

Довольно просто догадаться, какое значение имеет это редко употребляемое наречие, вам помог префикс нав-, который мы регулярно встречаем в украинских словах. В украинском языке он употребляется преимущественно в словах, обозначающих приближение, расположение, или же действия, направленные в противоположную сторону или на покрытие чего-то. Давайте вспомним несколько примеров:

  • наввипередки – пытаясь кого-то обогнать;
  • навстріч – во встречном направлении;
  • навпростець – прямо, никуда не сворачивая;
  • навколішки – став на колени;
  • навприсядки – приседая;
  • навпочіпки – сидя, согнув ноги в коленях, держась на пальцах ног (не "на корточках" - это русизм);
  • навколо / навкруги – со всех сторон;
  • навскоки – бегом, быстро;
  • навпомацки – с помощью одного лишь прикосновения, без участия зрения;
  • навмання – не имея точных данных, руководствуясь лишь догадками, полагаясь на удачу;
  • навздогін – вслед;
  • навзрд – громко плача, всхлипывая;
  • навскоси – по диагонали;
  • навшпиньках – стоя на пальцах ног.

