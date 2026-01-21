Наввиринки: что означает необычное украинское слово

Если вы читали "Энеиду" Ивана Котляревского, вам точно попадалось в ней необычное слово "наввиринки". На его примере можем разобрать, как работают в украинском языке его особые префиксы.

Для начала OBOZ.UA напомнит полную цитату, в которой выдающийся писатель использовал это необычное наречие:

Бо, розхитавшись, бризнув в воду,

Нирнув – і, не спитавши броду,

Наввиринки пішла душа.

Еней хотів, щоб окошилась

Біда і більш не продовжилась,

Щоб не пропали всі з коша.

В этом фрагменте поэмы Эней и троянцы плывут по бурному морю. Их лодка угрожающе качается, поэтому предводителю отряда приходится прыгнуть в воду, чтобы спастись.

Из такого описания можно интуитивно догадаться, что именно означает слово "наввиринки". Словари толкуют его, как процесс появления из воды чего-то/кого-то, что находилось под ее поверхностью. Его еще можно заменить вариантом "выныривая".

Довольно просто догадаться, какое значение имеет это редко употребляемое наречие, вам помог префикс нав-, который мы регулярно встречаем в украинских словах. В украинском языке он употребляется преимущественно в словах, обозначающих приближение, расположение, или же действия, направленные в противоположную сторону или на покрытие чего-то. Давайте вспомним несколько примеров:

наввипередки – пытаясь кого-то обогнать;

– пытаясь кого-то обогнать; навстріч – во встречном направлении;

– во встречном направлении; навпростець – прямо, никуда не сворачивая;

– прямо, никуда не сворачивая; навколішки – став на колени;

– став на колени; навприсядки – приседая;

– приседая; навпочіпки – сидя, согнув ноги в коленях, держась на пальцах ног (не "на корточках" - это русизм);

– сидя, согнув ноги в коленях, держась на пальцах ног (не "на корточках" - это русизм); навколо / навкруги – со всех сторон;

– со всех сторон; навскоки – бегом, быстро;

– бегом, быстро; навпомацки – с помощью одного лишь прикосновения, без участия зрения;

– с помощью одного лишь прикосновения, без участия зрения; навмання – не имея точных данных, руководствуясь лишь догадками, полагаясь на удачу;

– не имея точных данных, руководствуясь лишь догадками, полагаясь на удачу; навздогін – вслед;

– вслед; навзрд – громко плача, всхлипывая;

– громко плача, всхлипывая; навскоси – по диагонали;

– по диагонали; навшпиньках – стоя на пальцах ног.

