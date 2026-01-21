Наввиринки: что означает необычное украинское слово
Если вы читали "Энеиду" Ивана Котляревского, вам точно попадалось в ней необычное слово "наввиринки". На его примере можем разобрать, как работают в украинском языке его особые префиксы.
Для начала OBOZ.UA напомнит полную цитату, в которой выдающийся писатель использовал это необычное наречие:
Бо, розхитавшись, бризнув в воду,
Нирнув – і, не спитавши броду,
Наввиринки пішла душа.
Еней хотів, щоб окошилась
Біда і більш не продовжилась,
Щоб не пропали всі з коша.
В этом фрагменте поэмы Эней и троянцы плывут по бурному морю. Их лодка угрожающе качается, поэтому предводителю отряда приходится прыгнуть в воду, чтобы спастись.
Из такого описания можно интуитивно догадаться, что именно означает слово "наввиринки". Словари толкуют его, как процесс появления из воды чего-то/кого-то, что находилось под ее поверхностью. Его еще можно заменить вариантом "выныривая".
Довольно просто догадаться, какое значение имеет это редко употребляемое наречие, вам помог префикс нав-, который мы регулярно встречаем в украинских словах. В украинском языке он употребляется преимущественно в словах, обозначающих приближение, расположение, или же действия, направленные в противоположную сторону или на покрытие чего-то. Давайте вспомним несколько примеров:
- наввипередки – пытаясь кого-то обогнать;
- навстріч – во встречном направлении;
- навпростець – прямо, никуда не сворачивая;
- навколішки – став на колени;
- навприсядки – приседая;
- навпочіпки – сидя, согнув ноги в коленях, держась на пальцах ног (не "на корточках" - это русизм);
- навколо / навкруги – со всех сторон;
- навскоки – бегом, быстро;
- навпомацки – с помощью одного лишь прикосновения, без участия зрения;
- навмання – не имея точных данных, руководствуясь лишь догадками, полагаясь на удачу;
- навздогін – вслед;
- навзрд – громко плача, всхлипывая;
- навскоси – по диагонали;
- навшпиньках – стоя на пальцах ног.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно говорить по-украински – косуля или косуля.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.