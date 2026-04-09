Мини-паски, которые точно понравятся детям: как приготовить
Мини-паски – это нежная дрожжевая выпечка в удобном формате, которую легко порционировать. Благодаря правильной опаре и соблюдению технологии тесто получается пышным и мягким. А легкая белковая глазурь добавляет праздничный вид и сладкий акцент.
Идея приготовления воздушных мини-пасок для детей опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 400 мл.
- дрожжи прессованные – 42 г
- сахар – 2 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 200 г
- соль – 1/3 ч.л.
- сливочное масло – 160 г
- опара – 1 порция
- ванильный экстракт – 1 ст.л.
- мука – 1 кг.
- изюм – 200 г
Ингредиенты для глазури:
- яичные белки – 245 г
- сахар – 490 г
- соль – 1/2 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешать теплое молоко, дрожжи, сахар и муку, оставить в теплом месте на 15 минут для подъема опары.
2. Яйца взбить с сахаром и солью до светлой пышной массы.
3. Влить растопленное сливочное масло, добавить опару и ванильный экстракт, перемешать.
4. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто.
5. Переложить тесто в смазанную емкость и оставить в теплом месте на 1,5 часа.
6. Обомять тесто, добавить предварительно замоченный и просушенный изюм.
7. Разделить тесто на 20 равных частей, сформировать шарики и выложить в формы.
8. Оставить заготовки в теплом месте на 30-40 минут для подъема.
9. Выпекать при температуре 170°C 10 минут, затем уменьшить до 160°C и допекать еще 15-20 минут до готовности.
10. Для глазури соединить белки с сахаром и поставить на водяную баню.
11. Помешивать до полного растворения сахара.
12. Снять с огня, добавить соль и лимонный сок.
13. Взбить до густой, устойчивой консистенции.
14. Нанести глазурь на охлажденные куличи и оставить застывать при комнатной температуре.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: