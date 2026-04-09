Мини-паски, которые точно понравятся детям: как приготовить

Мини-паски – это нежная дрожжевая выпечка в удобном формате, которую легко порционировать. Благодаря правильной опаре и соблюдению технологии тесто получается пышным и мягким. А легкая белковая глазурь добавляет праздничный вид и сладкий акцент.

Идея приготовления воздушных мини-пасок для детей опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты для опары:

молоко – 400 мл.

дрожжи прессованные – 42 г

сахар – 2 ст. л.

мука – 2 ст. л.

Ингредиенты для теста:

яйца – 4 шт.

сахар – 200 г

соль – 1/3 ч.л.

сливочное масло – 160 г

опара – 1 порция

ванильный экстракт – 1 ст.л.

мука – 1 кг.

изюм – 200 г

Ингредиенты для глазури:

яичные белки – 245 г

сахар – 490 г

соль – 1/2 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешать теплое молоко, дрожжи, сахар и муку, оставить в теплом месте на 15 минут для подъема опары.

2. Яйца взбить с сахаром и солью до светлой пышной массы.

3. Влить растопленное сливочное масло, добавить опару и ванильный экстракт, перемешать.

4. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто.

5. Переложить тесто в смазанную емкость и оставить в теплом месте на 1,5 часа.

6. Обомять тесто, добавить предварительно замоченный и просушенный изюм.

7. Разделить тесто на 20 равных частей, сформировать шарики и выложить в формы.

8. Оставить заготовки в теплом месте на 30-40 минут для подъема.

9. Выпекать при температуре 170°C 10 минут, затем уменьшить до 160°C и допекать еще 15-20 минут до готовности.

10. Для глазури соединить белки с сахаром и поставить на водяную баню.

11. Помешивать до полного растворения сахара.

12. Снять с огня, добавить соль и лимонный сок.

13. Взбить до густой, устойчивой консистенции.

14. Нанести глазурь на охлажденные куличи и оставить застывать при комнатной температуре.

