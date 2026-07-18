Игорь Ликарчук назвал шесть задач для Андрея Бутенко: министр образования – это не официант, который должен всем угодить

Назначение четырнадцатого министра образования за время независимости – не повод для оптимизма, а момент для честного анализа стоящих перед ним вызовов. Такое мнение высказал бывший глава Центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

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На своей странице в Facebook он сформулировал шесть таких вызовов, которые придется преодолевать новому главе министерства, а до сих пор – главе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрею Бутенко. По словам Ликарчука, право на такое высказывание ему дает тот факт, что он тесно сотрудничал с одиннадцатью министрами образования и изучал деятельность еще двадцати семи, если считать с 1917 года.

Первый вызов, по мнению педагога, — это сохранение украинской идентичности в образовании. Ликарчук заявил, что предыдущий курс МОН под руководством Оксена Лисового превращал национальную школу в "безликий придаток к международным образовательным хабам", слепо копируя зарубежные практики без учета исторического контекста и ментальности. "Заимствование технологий – это не то же самое, что заимствование смыслов", – написал он, добавив, что в публичной деятельности Бутенко пока не видит признаков того, что этот вопрос является для него приоритетом.

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Второй вызов – возвращение уважения к фундаментальным знаниям. Ликарчук раскритиковал превращение школ в "курсы по подготовке к НМТ" и геймификацию обучения, которая, по его мнению, воспитывает поколение, ожидающее легкого успеха. "Мы обесценили фундаментальность, выдав „компетентностную" поверхностность за прогресс", – заявил он.

Преодоление "фасадного менеджмента", по мнению Ликарчука, является третьим вызовом. Под этим он подразумевает управление ради отчетности, а не ради реального результата: презентации, форумы, цифровизация на бумаге – и при этом системный кризис за блестящим фасадом. Он прямо задал вопрос: расстанется ли Бутенко с командой, которая этот фасад и формировала.

Четвертый вызов – возвращение учителю статуса интеллектуальной элиты. Ликарчук резко раскритиковал риторику об "образовательных услугах", которая превращает педагога в "поставщика услуг", а школу – в сервисное учреждение. "Педагогика никогда не была и не может быть сферой услуг. Учитель формирует человека. А значит – будущее страны", – подчеркнул он. И напомнил, что Бутенко пришел из той части системы, где нет ни школьных звонков, ни родительских собраний. А значит, у него может не быть необходимых компетенций.

Восстановление культуры профессиональной дискуссии стало пятым вызовом в списке Ликарчука. Он посетовал, что предыдущее министерство говорило не с педагогическим сообществом, а обращалось к нему, окружая себя теми, кто уже поддерживал предложенные решения, и воспринимая критику как угрозу. "Министр образования не должен бояться людей, которые думают иначе", – подчеркнул он.

Шестой вызов – это умение говорить "нет". "Министр образования – это не официант, который должен угодить всем: политикам с их рейтинговыми запросами, депутатам с их бесконечными правками, международным грантодателям, привозящим нам чужие модели в красивой обложке", – написал Ликарчук. По его мнению, слово "нет" для министра часто важнее слова "да" – и вопрос в том, есть ли в биографии Бутенко примеры, когда он был готов его произнести.

В итоге Ликарчук признался, что пока не видит достаточных оснований для оптимизма. Однако пожелал новому министру опровергнуть его опасения. "Потому что в таком случае выиграет не министр. Не я. Выиграет украинское образование", – уверен он.

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