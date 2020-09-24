Минобразования объяснило, что надо делать украинским школьникам после самоизоляции из-за COVID-19

После самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Украины. Там напомнили, что для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней.

"Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны подавать в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции", – сказано в сообщении.

Также в Минобразования отметили, что после окончания срока самоизоляции для указанной категории учащихся не предусмотрено обязательное проведение лабораторных тестов, в том числе методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа.

Основанием для разъяснения стало постановление Кабмина №641 и постановление Главного государственного санитарного врача №50.

По состоянию на 09:00 24 сентября в Украине зарегистрировано 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 757 летальных, а 83 458 пациентов выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября – середине октября школы в Украине могут массово закрывать на карантин. Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин.

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