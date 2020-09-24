Міносвіти пояснило, що треба робити українським школярам після самоізоляції через COVID-19

Після самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 учні не зобов'язані проходити тест і подавати до школи документи про стан здоров'я.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства освіти України. Там нагадали, що для осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, термін самоізоляції становить 14 днів.

"Учні, їхні батьки та інші законні представники не зобов'язані подавати до установ загальної середньої освіти документальні підтвердження про стан здоров'я учнів для продовження навчання після самоізоляції", – йдеться у повідомленні.

Також у Міносвіти зазначили, що після закінчення терміну самоізоляції для зазначеної категорії учнів не передбачено обов'язкове проведення лабораторних тестів, зокрема методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу.

Підставою для роз'яснення стала постанова Кабміну №641 і постанова Головного державного санітарного лікаря №50.

Станом на 09.00 24 вересня в Україні зареєстровано 188 106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 3757 летальних, а 83 458 пацієнтів одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці вересня – середині жовтня школи в Україні можуть масово закривати на карантин. Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін.

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