Минобразования одобрило учебники для 7 класса НУШ: что известно

Министерство образования и науки одобрило учебники для 7 класса по программе Новой украинской школы. В список изданий, получивших гриф, вошло 127 наименований пособий для общего среднего образования.

Приказ подписал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний, передает Osvita.ua. В течение февраля учителя смогут ознакомиться с онлайн-макетами учебников и сделать выбор изданий, по которым они захотят работать в дальнейшем.

В список вошло:

8 учебников по украинскому языку;

3 – по украинскому языку для национальных меньшинств;

6 – по украинской литературе;

5 – по зарубежной литературе;

3 – по интегрированным литературным и языково-литературным курсам.

Кроме этого перечень содержит 8 учебников по алгебре, 7 – по геометрии, 3 – по интегрированному курсу математики, 6 – по информатике.

Также гриф образовательного ведомства получили 6 пособий по биологии, 7 – по географии, 5 – по физике, 5 – по химии, и 7 – по интегрированному курсу "Здоровье, безопасность и благополучие".

Видео дня

Педагоги могут выбрать из списка среди 7 учебников по истории Украины, 5 – по всемирной, 2 – по интегрированному курсу "История: Украина и мир", 2 – по технологиям, 5 – по искусству.

В перечне также значатся 7 учебников по английскому языку, по 3 издания по немецкому и французскому языку, 14 – по языкам и литературам национальных меньшинств.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН выбрало учебники для 1 класса, которые могут быть изданы за счет госбюджета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!