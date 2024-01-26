МОН выбрал учебники для 1 класса, которые могут быть выданы за счет госбюджета. Полный список

Министерство образования и науки Украины избрало учебники, которые могут быть изданы для первого класса на средства государственного бюджета. В частности, речь идет об украинском языке и математике.

Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте. Там отметили, что список был сформирован с учетом решений комиссии конкурсного отбора, апелляционной, а также Института модернизации образования.

В списке документа указаны следующие книги для школьников:

7 учебников, которые могут издаваться за средства государственного бюджета;

которые могут издаваться за средства государственного бюджета; 14 учебников, которые могут быть изданы за средства государственного бюджета при условии представления в ИМСО гарантийного письма о финансировании разницы между предложенной издательством стоимостью такого учебника и средней стоимостью, указанной в паспорте бюджетной программы на соответствующий год;

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1 учебник, который может быть переведен на польский язык и издан за счет государственного бюджета;

который может быть переведен на польский язык и издан за счет государственного бюджета; 1 учебник, который может быть переведен на румынский язык и издан за средства государственного бюджета;

который может быть переведен на румынский язык и издан за средства государственного бюджета; 1 учебник, который может быть переведен на венгерский язык и издан на средства государственного бюджета;

который может быть переведен на венгерский язык и издан на средства государственного бюджета; 2 учебника, которые могут быть адаптированы рельефно-точечным и увеличенным шрифтом для детей с нарушениями зрения и выданы на средства государственного бюджета.

Напомним, в Украине планируется проводить экспертизу школьных учебников по новой системе. В частности, украинский институт развития образования работает над тем, чтобы создать модуль, который будет доступен на Всеукраинской школе онлайн. Таким образом, хотят избежать субъективных решений, а именно, чтобы автор не знал, какой эксперт проводит экспертизу и наоборот.

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