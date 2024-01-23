"Рак надо лечить содой": как планируют проводить экспертизу школьных учебников в Украине

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Рак надо лечить содой': как планируют проводить экспертизу школьных учебников в Украине

В Украинском институте развития образования планируют проводить экспертизу учебников для школьников. В частности, это касается таких школьных изданий, в которых было написано о том, что "рак нужно лечить содой".

Об этом рассказала директор УИРО Наталья Софий в интервью Новой украинской школе. Она отметила, что сейчас работают над тем, чтобы такой модуль был размещен на платформе Всеукраинской школы онлайн.

''Рак надо лечить содой'': как планируют проводить экспертизу школьных учебников в Украине

По ее словам, таким образом, планируется создать определенную альтернативу, чтобы избежать субъективных решений. В частности, чтобы автор не знал, какой эксперт будет проводить экспертизу, и наоборот. Благодаря этому УИРО планирует сместить фокус внимания на качество и содержание материала, а не на авторов.

Софий заверила, что благодаря автоматизированному модулю будет проходить отбор экспертов, что гарантирует объективность процесса. В этом вопросе Институт развития возлагает большие надежды на поддержку Министерства образования и науки Украины.

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