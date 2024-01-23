''Рак надо лечить содой'': как планируют проводить экспертизу школьных учебников в Украине

В Украинском институте развития образования планируют проводить экспертизу учебников для школьников. В частности, это касается таких школьных изданий, в которых было написано о том, что "рак нужно лечить содой".

Об этом рассказала директор УИРО Наталья Софий в интервью Новой украинской школе. Она отметила, что сейчас работают над тем, чтобы такой модуль был размещен на платформе Всеукраинской школы онлайн.

По ее словам, таким образом, планируется создать определенную альтернативу, чтобы избежать субъективных решений. В частности, чтобы автор не знал, какой эксперт будет проводить экспертизу, и наоборот. Благодаря этому УИРО планирует сместить фокус внимания на качество и содержание материала, а не на авторов.

Софий заверила, что благодаря автоматизированному модулю будет проходить отбор экспертов, что гарантирует объективность процесса. В этом вопросе Институт развития возлагает большие надежды на поддержку Министерства образования и науки Украины.

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