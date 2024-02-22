Минобразования попросили не объединять университеты в Ивано-Франковске

Ивано-Франковский городской совет обратился в Министерство образования и науки Украины с просьбой не объединять местные университеты. В частности, вопрос касается реорганизации Прикарпатского национального университета им. Стефаника, Ивано-Франковского национального университета нефти и газа и Ивано-Франковского национального медицинского университета.

Позицию города сообщил председатель Ивано-Франковска Руслав Марцинкив, разместив сообщение в Facebook. Он отметил, что государство должно заботиться о сохранении возможностей для украинских студентов и ученых, а решения МОН нелогичны и абсурдны.

В обращении выделяют заявление заместителя министра образования Михаила Винницкого. В частности, речь идет о сокращении количества университетов до двух в городах, где проживает от 100 до 300 тысяч человек.

"Привязывать объединение вузов к количеству населения города абсолютно нелогично и абсурдно. Вместо нелогических укрупнений, государство в современных условиях должно заботиться о том, чтобы сохранить как можно больше возможностей для украинских студентов и ученых", – сказал Марцинкив.

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В обращении говорится, что в случае реорганизации вузов, каждый из них потеряет свою уникальность программ и научных достижений. Кроме того, народные избранники обратили внимание и на финансовую сторону. Они отметили, что специальности университетов не пересекаются, количество преподавателей соответствует количеству студентов, поэтому сократить педагогический коллектив для экономии средств не получится.

"Обращаемся в Министерство образования не заниматься сознательным уничтожением образовательного процесса. Сейчас, как никогда нужно принимать все меры, чтобы формировать студенческую среду и всячески мотивировать студентов оставаться в Украине. Для этого нужно создавать все надлежащие, современные условия для получения профессиональных навыков", – говорится в тексте документа.

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